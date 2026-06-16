１４日深夜放送のフジテレビ系「突然ですが占ってもいいですか？」に俳優の賀来賢人が出演。占い師の彌彌告（みみこ）さんが賀来を占った。

彌彌告さんが占い結果から、賀来について「２０２１年４月くらいからずっと運気がいいんですよ。ずっと運がいいんでしょ、なかなかこういう人いなくて。正直今もずっといいんで…気を付けなきゃいけない時期だけ言いますね」と前置き。

続けて「２０２９年の４月。４０代に突入していくのかな、その時期あたりから自分がやるべきことを少し切り上げて、住む場所を例えば海外に変えちゃったりとか。フェーズが完全に４０代になると変わってくる」と話すと「それはいい意味ですか？」と賀来は質問。

彌彌告さんは「いい意味です」とうなずき「あと２０３７年ですね。ここからまた大きな変化で第２フェーズに突入します」と付け足した。

賀来が「まだ働いてるんですか？」と聞くと「面白いのが４０代で早期リタイアも考えられるくらいの周期なんですけど、またここ（２０３７年）でやりたくなります」と答えた。