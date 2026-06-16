【FIFAワールドカップ2026】サウジアラビア代表 1ー1 ウルグアイ代表（日本時間6月16日／マイアミ・スタジアム）

【映像】窮地を救った豪快同点弾（実際の様子）

土壇場での同点ゴールでチームを救った。こぼれ球に反応した秀逸な動きと隙間を縫うような豪快なシュートに、ウルグアイサポーターが歓喜した。

日本時間6月16日にFIFAワールドカップ2026・グループHの第1節が行われ、サウジアラビア代表とウルグアイ代表が対戦。試合はサウジアラビアが40分に先制し、1点リードで後半終盤に差し掛かる波乱の展開に。しかし、ウルグアイに救世主が現れる。

80分、ウルグアイが攻め込む中で左サイドからゴール前にクロスを上げ、FWフェデリコ・ピニャスがドンピシャのヘディングシュート。力強い一撃は、サウジアラビアのGKモハンメド ・アルオワイスに弾かれる。しかし、ペナルティーエリアの左から走り込んだMFマクシ・アラウホがこぼれ球を左足一閃。非常に角度のない位置から左足のインサイドで放ったシュートは、GKとポストの間のわずかな隙間を縫うようにして飛び、ネットを揺らした。

マクシ・アラウホはガッツポーズをしながらベンチ前へ走り、水色の歓喜の輪ができた。そして、同点ゴールを目の前で見ていたウルグアイのファン、サポーターが狂喜乱舞していた。

佐藤寿人も称賛「角度のないところからうまくニアを抜きました」

解説・佐藤寿人氏は同点ゴールのきっかけとなったウルグアイのクロスとそれを合わせる動きに賛辞を送りつつ、「マクシ・アラウホがしっかりと反応しましたし、角度のないところからうまくニアを抜きましたね」と称賛した。

これにはファンもSNS上で「あらうフォー！！！！」「アラウホよく蹴り込んだなー」「反応もシュートも素晴らしい」「こじ開けたな」「窮地を救ったアラウホの豪快弾」と歓喜しているようだ。

マクシ・アラウホは同点ゴール直後に交代でピッチを退き、1ー1の引き分けを告げるタイムアップの笛をベンチで聞いた。なお、チームを救った背番号20は、ポルトガルのスポルティング所属で、今大会は選外となった日本代表MF守田英正のチームメイトでもあった。

グループHは別のカードで優勝候補筆頭のスペインと初出場のカーボベルデが0ー0で引き分けており、4チームが勝点1を獲得する横一線でのスタートとなっている。

（FIFAワールドカップ2026）