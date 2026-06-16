第2子出産の木村文乃「なんのお皿かわかる？」珍しいお皿に並べられた子どもの食事公開「前菜みたい」「器のセンスが素敵」の声
【モデルプレス＝2026/06/16】女優の木村文乃が6月14日、自身のInstagramを更新。子どもの食事を公開し、話題となっている。
【写真】38歳ママ女優「前菜みたい」珍しいお皿に並べられた子どもの食事
木村は「牛ステーキ」「鱈の塩焼き」「ブロッコリートマト」「玉ねぎのおみそ汁」「白胡麻ごはん」「ぶどう」と献立を記し、テーブルに並べられた子どもの食事を公開。「昨日の夜はお祭りで疲れて 夜ごはん食べていなくて 今日は体操教室だから 体力つくようにいろいろと」と、愛情を込めたメニューが並ぶおかずを披露した。
また木村は「これなんのお皿かわかる？このモチーフはすごく珍しいから 見つけたとき凄い嬉しかった〜」とつづり、深い青のクジラモチーフのお皿におかずを綺麗に並べている様子を公開していた。
この投稿には「お料理がとても美味しそうです」「前菜みたい」「器のセンスが素敵」「バランスの取れた料理に盛り付けで大尊敬」「この大きさは珍しいですね」「目でも楽しいご飯」「ご飯が楽しくなりそう」などとコメントが寄せられている。
木村は1987年10月19日生まれ、東京都出身。2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告し、2026年5月24日には自身のInstagramで第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
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【写真】38歳ママ女優「前菜みたい」珍しいお皿に並べられた子どもの食事
◆木村文乃、珍しいお皿に並べられた子供のご飯公開
木村は「牛ステーキ」「鱈の塩焼き」「ブロッコリートマト」「玉ねぎのおみそ汁」「白胡麻ごはん」「ぶどう」と献立を記し、テーブルに並べられた子どもの食事を公開。「昨日の夜はお祭りで疲れて 夜ごはん食べていなくて 今日は体操教室だから 体力つくようにいろいろと」と、愛情を込めたメニューが並ぶおかずを披露した。
◆木村文乃の投稿に反響
この投稿には「お料理がとても美味しそうです」「前菜みたい」「器のセンスが素敵」「バランスの取れた料理に盛り付けで大尊敬」「この大きさは珍しいですね」「目でも楽しいご飯」「ご飯が楽しくなりそう」などとコメントが寄せられている。
木村は1987年10月19日生まれ、東京都出身。2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告し、2026年5月24日には自身のInstagramで第2子の誕生を報告した。（modelpress編集部）
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