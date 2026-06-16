小沢仁志「男料理は、なぜか茶色い」撮影休みの日の朝食公開「美味しそう」「あるある」の声
【モデルプレス＝2026/06/16】俳優の小沢仁志が6月15日、自身のInstagramを更新。撮影休みの日の朝ごはんを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】63歳俳優「なぜか茶色い」春雨煮込み・シュウマイ…撮休日の朝食
小沢は「今日は撮影休み なぜかというと 監督がワールドカップを 観たいからである」とつづり、写真を投稿。「でもおかげで徹夜続きだったので 久しぶりによく寝れた」「なもんで、今朝は春雨煮込みで 男料理は、なぜか茶色い」と記し、卵が乗った春雨煮込みとシュウマイ2つ、お茶碗に盛り付けられたご飯を披露している。
この投稿には「美味しいそう」「茶色になるのはあるある」「良き休日になりますように」「ゆっくり休めて良かったです」「いつも美味しそうなご飯ですね」「手作りすると茶色になりますね」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】63歳俳優「なぜか茶色い」春雨煮込み・シュウマイ…撮休日の朝食
◆小沢仁志、茶色い男料理を公開
小沢は「今日は撮影休み なぜかというと 監督がワールドカップを 観たいからである」とつづり、写真を投稿。「でもおかげで徹夜続きだったので 久しぶりによく寝れた」「なもんで、今朝は春雨煮込みで 男料理は、なぜか茶色い」と記し、卵が乗った春雨煮込みとシュウマイ2つ、お茶碗に盛り付けられたご飯を披露している。
◆小沢仁志の投稿に反響
この投稿には「美味しいそう」「茶色になるのはあるある」「良き休日になりますように」「ゆっくり休めて良かったです」「いつも美味しそうなご飯ですね」「手作りすると茶色になりますね」などとコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
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