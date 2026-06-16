山田裕貴「ＧＩＦＴ」共演者と食事へ“ラブコール”受けるも｢ごめん俺結婚してて…｣と返答 交流秘話が話題
【モデルプレス＝2026/06/16】俳優の山田裕貴が6月15日、自身がパーソナリティを務めるラジオ番組「山田裕貴のオールナイトニッポン」（ニッポン放送／毎週月曜深夜1時〜）に出演。俳優の本田響矢とのエピソードを語る場面があった。
【写真】山田裕貴に“告白”した後輩俳優
2人は同月14日に最終回を迎えたTBS系日曜劇場「ＧＩＦＴ」で、車いすラグビーチーム・ブレイズブルズのチームメイト・宮下涼（山田）と朝谷圭二郎（本田）役で共演。撮影中、山田は本田が自身の芝居を好きで、勉強になると周囲に話していたことを人づてに聞いたという。撮影期間中はそんな素振りがなかったといい、山田は驚きつつ「めちゃめちゃ嬉しいよ」と話し、その後、クランクアップからしばらくして本田に食事に誘われ、2人で焼肉へ行ったことを明かした。
食事の席では「お肉が来る前に響矢くんが『僕、裕貴くんのこと昔からめちゃくちゃ好きなんです』って言ってきたの。いきなり告白だよ？」と面と向かって思いを伝えられたと回顧。「だから俺、左手の指輪を見せて『ごめん、俺ちょっと結婚してて』って返して」と冗談交じりに応じたことを明かし「あんまりウケてなかったんだけど」と本田の反応も笑いながら語った。
その後、本田から憧れについて熱弁されたといい、本田が芝居で悩んだ際には、山田が出演するCMの動画を見て自分を奮い立たせていると聞いたそうで「え、そんなに？って思って。他の作品を観ることはあっても、CMの動画を見返してくれることってなかなかないじゃん？」と驚き。続けて「それ、結構好きだなって思って。外面は『あ、マジ？めっちゃうれしいわ』って返してたんだけど、内心めっちゃ『そこまで好きなのっ！？どういうこと！？なんで現場で言わんかったの！？もっと話せたこといっぱいあったかもしれないのに！』みたいな」と喜びを爆発させた。
さらに本田からは「裕貴くんはなぜか（演技を）見ていると惹き込まれるんです」と伝えられたと告白。実際に共演すると印象が変わることもあるそうだが『ＧＩＦＴ』で山田演じる宮下と対峙し、その熱量に圧倒された本田から「役者人生で初めての体験をした」と打ち明けられたことを明かした。
第9話（7日放送）で宮下が亡くなるが、山田は「僕がいなくなるってことがめちゃくちゃ寂しくなるぐらい皆んなを楽しませようって思って現場にいたんですよ。絶対自分の魂みたいなのを届けようと一生懸命やってたんですけど」と当時の思いを吐露。これに本田は大きな影響を受けていたそうで「それが響矢くんにはブッ刺さりまくりすぎたのか、カメラが回ってないときに監督と宮下涼のことを話していたら自然と涙がこぼれてきたと。亡くなったあと、俺が撮影に来てないときに、涼のことを思って。いないときにまで影響する山田裕貴はすごいってなったらしくて」と本田から聞いたエピソードを紹介。「それをずっと熱く語ってくれるわけですよ。俺はもう立ち上がっちゃいそうになったの、焼肉で。立ちながら焼くんじゃないかって思ったくらい。もう食べなくてもいいやレベルで」と喜びを語った。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
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◆山田裕貴「ＧＩＦＴ」で共演・本田響矢と食事へ
2人は同月14日に最終回を迎えたTBS系日曜劇場「ＧＩＦＴ」で、車いすラグビーチーム・ブレイズブルズのチームメイト・宮下涼（山田）と朝谷圭二郎（本田）役で共演。撮影中、山田は本田が自身の芝居を好きで、勉強になると周囲に話していたことを人づてに聞いたという。撮影期間中はそんな素振りがなかったといい、山田は驚きつつ「めちゃめちゃ嬉しいよ」と話し、その後、クランクアップからしばらくして本田に食事に誘われ、2人で焼肉へ行ったことを明かした。
◆山田裕貴、本田響矢の思いに感動
食事の席では「お肉が来る前に響矢くんが『僕、裕貴くんのこと昔からめちゃくちゃ好きなんです』って言ってきたの。いきなり告白だよ？」と面と向かって思いを伝えられたと回顧。「だから俺、左手の指輪を見せて『ごめん、俺ちょっと結婚してて』って返して」と冗談交じりに応じたことを明かし「あんまりウケてなかったんだけど」と本田の反応も笑いながら語った。
その後、本田から憧れについて熱弁されたといい、本田が芝居で悩んだ際には、山田が出演するCMの動画を見て自分を奮い立たせていると聞いたそうで「え、そんなに？って思って。他の作品を観ることはあっても、CMの動画を見返してくれることってなかなかないじゃん？」と驚き。続けて「それ、結構好きだなって思って。外面は『あ、マジ？めっちゃうれしいわ』って返してたんだけど、内心めっちゃ『そこまで好きなのっ！？どういうこと！？なんで現場で言わんかったの！？もっと話せたこといっぱいあったかもしれないのに！』みたいな」と喜びを爆発させた。
さらに本田からは「裕貴くんはなぜか（演技を）見ていると惹き込まれるんです」と伝えられたと告白。実際に共演すると印象が変わることもあるそうだが『ＧＩＦＴ』で山田演じる宮下と対峙し、その熱量に圧倒された本田から「役者人生で初めての体験をした」と打ち明けられたことを明かした。
第9話（7日放送）で宮下が亡くなるが、山田は「僕がいなくなるってことがめちゃくちゃ寂しくなるぐらい皆んなを楽しませようって思って現場にいたんですよ。絶対自分の魂みたいなのを届けようと一生懸命やってたんですけど」と当時の思いを吐露。これに本田は大きな影響を受けていたそうで「それが響矢くんにはブッ刺さりまくりすぎたのか、カメラが回ってないときに監督と宮下涼のことを話していたら自然と涙がこぼれてきたと。亡くなったあと、俺が撮影に来てないときに、涼のことを思って。いないときにまで影響する山田裕貴はすごいってなったらしくて」と本田から聞いたエピソードを紹介。「それをずっと熱く語ってくれるわけですよ。俺はもう立ち上がっちゃいそうになったの、焼肉で。立ちながら焼くんじゃないかって思ったくらい。もう食べなくてもいいやレベルで」と喜びを語った。（modelpress編集部）
情報：ニッポン放送
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