井上咲楽「朝4時まで作業してた」らっきょう甘酢漬け作り公開「丁寧」「間違いなく美味しい」と反響
【モデルプレス＝2026/06/16】タレントの井上咲楽が6月15日、自身のInstagramを更新。らっきょうの甘酢漬け作りの様子を公開した。
【写真】「新婚さん」MCの26歳美女「間違いなく美味しい」朝4時まで作業していたらっきょう甘酢漬け
井上は「朝4時まで作業してたらっきょの甘酢漬け」と記し、作業動画を公開。1つ1つ丁寧に薄皮を剥き、甘酢を作り、瓶に詰める工程を披露し、「季節の食べ物に追われておおいそがし 薄皮剥くのは結構たいへんで、これかららっきょは大切に食べようと思いました！」とつづっている。
この投稿に、ファンからは「丁寧」「季節感を大事にしてて素敵」「真剣な表情がいい」「出来上がりが楽しみ」「間違いなく美味しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】「新婚さん」MCの26歳美女「間違いなく美味しい」朝4時まで作業していたらっきょう甘酢漬け
◆井上咲楽、らっきょうの甘酢漬け作り公開
井上は「朝4時まで作業してたらっきょの甘酢漬け」と記し、作業動画を公開。1つ1つ丁寧に薄皮を剥き、甘酢を作り、瓶に詰める工程を披露し、「季節の食べ物に追われておおいそがし 薄皮剥くのは結構たいへんで、これかららっきょは大切に食べようと思いました！」とつづっている。
◆井上咲楽の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「丁寧」「季節感を大事にしてて素敵」「真剣な表情がいい」「出来上がりが楽しみ」「間違いなく美味しい」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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