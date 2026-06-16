◇MLB ドジャース4−3レイズ(日本時間16日、ドジャー・スタジアム)

ドジャースは7回にベテランのミゲル・ロハス選手の勝ち越しホームランが飛び出し、レイズに逆転勝利となりました。

先発のエリク・ラウアー投手が初回、ライアン・ビレード選手に2ランを浴びて先制点を献上。2回にはスクイズを決められ、序盤に3点差の劣勢となります。

それでも2回、先頭打者のムーキー・ベッツ選手が3試合連続安打となる二塁打でチャンスメーク。続くマックス・マンシー選手がファースト強襲ヒットで好機を広げると、6番のカイル・タッカー選手がニック・マルティネス投手の変化球をライトスタンドへ運び、6号3ランで一気に同点へ追いつきました。

さらにタッカー選手はライトの守備でも好プレー。直後の守りでは、2アウト2塁のピンチでライト前ヒットを打たれますが、タッカー選手が本塁へ1バウンドでストライク返球。得点を阻止しました。

両軍なかなか追加点が奪えないまま迎えた3−3の7回、1アウトから代打で登場したロハス選手が、スティーブン・マッツ投手の初球をとらえ、レフトの頭を越える2号ソロを記録。37歳ベテランの勝負強い一振りで勝ち越しに成功します。

逃げ切りたいドジャースは8回、ウィル・クライン投手が2アウト3塁のピンチを招きますが、この回2人目のアレックス・ベシア投手が得点を与えず。9回はタナー・スコット投手がマウンドに上がり、ベッツ選手の好守備が飛び出すなど、1点リードをしっかり守り切りました。

ドジャースは37歳ベテランのロハスの一発で、レイズとのカード初戦に逆転勝利。今季46勝27敗で西地区首位を快走しています。また1番DHの大谷翔平選手は、2三振含む4打数ノーヒットでしたが、笑顔でナインを迎える様子がありました。