毎日スマホアプリを確認するのが習慣になり、一喜一憂する日々。老後に始めた新NISAが、いつの間にか69歳男性から老後の平穏を奪い去っていました。投資で、「決してやってはいけないこと」とは？ 本記事では、Aさんの事例とともに無理のない資産運用を探っていきます。※個人の特定を防ぐため、事例は一部脚色しています。

定年後の虚無感、ありあまる時間の使い道

Aさんは、4年前に中堅商社を定年退職した69歳です。40年以上も懸命に働き、部下からも幹部からも厚い信頼を寄せられ、「あの人はいつ家に帰っているのだろうか」といわれるほど、人生の多くの時間を会社に費やしてきました。現役を退いてからは、もう始発電車に乗って通勤する必要もありません。現在は、同い年の妻と2人、夫婦合わせて月約30万円の年金で静かに暮らしています。

これといった趣味はありませんでした。毎朝7時に起きて1時間のウォーキングをしたあとは、特にやることがなく、一日中新聞を読んだり、テレビを見たり。ヒマ過ぎて書き込んでいたネットニュースのコメント欄は、度重なるAさんの暴言が原因でいまや書き込みを禁止されています。退職後に始めたSNSでは、有名人の投稿に身勝手な意見を何度もぶつけ、誹謗中傷にあたるとして弁護士から連絡がきたことすらありました。現役時代はあれほど充実した毎日を送っていたのに、退職後は自分が本当に存在しているのかさえわからなくなる日があるそうです。

そんなとき、テレビであるニュースを見かけました。2024年、新NISAが始まったという報道です。そういえば以前、元職場の後輩が「ぼく、NISAでお金増えてますよ」という自慢をしていたなと思い出します。

さらに、現役時代の同期が集まる飲み会でも「数年前からやっているが、もう350万円の含み益になった」と誰かが胸を張っていました。そんなにNISAはお得なものなのかと思いつつも、Aさんは投資を一度もしたことがありません。金融商品全般に興味がなく、生命保険すら一度も入ったことがないほどです。

そんな彼が気になったのは、NISAをやっているという人たちがみな、一様に得意げな講釈を垂れること。まるで自分が専門家であるかのように。SNSを開けば、同じような雰囲気の人たちがたくさんいます。聞かれてもいない解説を延々と繰り返し、己の賢さに酔いしれているかのように見えました。

Aさんは、それがどうしても許せませんでした。「調子にのって饒舌になっている滑稽なやつらだ。だが、あいつらにできて俺にできないのは癪に障る。この有能な俺に」と対抗心を燃やします。

Aさんの自意識は人一倍高く、他人にできて自分にできない局面があることを異常に嫌がる性質でした。商社マンとして長年、数字を読み、人を読み、局面を読んで仕事をしてきた自負があります。定年後も新聞は毎朝欠かさず読み、常に世界情勢を把握してきたつもりです。「まったくの素人でもないのだから、俺が勉強したら投資なんて簡単だろう」そう考えました。

誰にもいわず、投資デビュー

Aさんはネット証券会社で口座開設の手続きを進めるあいだ、毎日投資について勉強をしてみました。そこで彼が行き着いたのが、米国の超巨大ハイテク企業10銘柄に集中投資する「iFreeNEXT FANG+インデックス」です。

世界中に薄く広く分散するオルカンのような退屈な平均点など、有能な俺が選ぶわけがない。そう見下していたAさんにとって、FANG+の構成銘柄は魅力的に映ります。

マイクロソフト、アップル、エヌビディア、メタ……。ニュースの主役であり、現代の世界経済を支配するトップ10企業の顔ぶれを見た瞬間、元商社マンとしての血が騒ぎ、深く納得しました。「局面を読むなら、これしかない。これこそが勝者のポートフォリオだ」と。

「とりあえず始めてみないと掴めないな」と考え、口座開設と同時に、退職金を含む手元資金4,000万円のうち1,500万円を一括投資しました。ただし、FANG+は「つみたて投資枠」対象外の、成長投資枠限定のファンドです。そのため、初年度の非課税投資上限である240万円だけをNISA口座に入れ、残りの1,260万円は特定口座に流し込みました。積立ではなく、あえて一括で。「少しずつ入れるより、余裕資金があるなら早く入れたほうが複利が効く」とネット記事で読んだからです。

誰かに直接教えを乞うのは好まないので、誰にも相談しませんでした。「有能な俺が、投資ごときで誰かに相談するなんてみっともない」というプライドが強く働いた結果です。

「俺は俺の判断しか信用しない」。Aさんはそういう性格なのです。会社員時代は会社という大きな傘の下で守られていたので、強気な態度でも生きていくことができました。しかし、誰からも守られない個人投資家の世界で、不遜な態度がどのような結果を招くのかなど、当時の彼には知る由もなかったのです。

もちろん、妻にさえ相談していません。増えてから、さりげなく伝えればいい。「実はコツコツ運用していたんだ」と、資金が倍増したのを見せたら、妻はまた自分を褒めてくれるだろう。そんな姿を想像していました。

SNSマウントが生んだ束の間の万能感

投資を始めて数ヵ月、証券会社の運用画面はプラスを示し続けました。

毎朝、アプリを開くのが習慣になりました。含み益が増えるたびに、小さな優越感が自分のプライドを持ちあげてくれるのです。NISA自慢をひけらかす元同僚には、「ああ、おまえは優秀だな」とお世辞をいい、内心では「こちらはあっというまに100万円超えだがな」と嘲笑っていました。「お前ら凡人と違って、俺は頭の出来が違うんだ」というわけです。

SNSに溢れるいわゆる「株クラ」の投稿を眺めても、誰もが自分より無能に思えてなりません。「偉そうに講釈垂れている割には、大した結果を出していないじゃないか」と一人、画面に向かってせせら笑う日々。「資産運用とはこういうものか。難しく考えすぎていた。持っていれば増える。シンプルな話だ」Aさんはそう確信しはじめていました。

ビギナーズラックで暴れる迷惑老人

投資を始めて3ヵ月が経ったころ、Aさんの行動に異変が生じます。

それまで小馬鹿にしながら見ていたSNSに、気づけば毎日5時間以上を費やすようになっていました。タイムラインを埋める株クラの言葉を読んでは、見下すようなリプライを送りつけ、マウントを取ります。やがて、自らも発信者として動き出しました。

SNSの世界では、極端な主張や強い断言、あるいは他者を叩き、誰かを持ち上げるような投稿のほうが、耳目を集めやすいものです。Aさんは自身の運用成績を誇示し、それが己の知性の賜物であると露骨にアピールするようになっていきました。ネット記事を引用してきては筆者を個人攻撃したり、経済評論家の投稿を印象して「経済がわかっていない経済評論家w」などと悪態をついたりを繰り返したのです。

誰かを叩けば叩くほど、フォロワーが増えいきました。界隈の人々がAさんの優秀さを理解しているからだと信じ込みます。「自分以外は全員無能」そんな言葉まで平気でネット上に放流していました。

しかしある日を境に、風向きが変わってしまいます。

「キャラとしては面白いけど、こんなおっさん、友達いないだろ」

あるユーザーがAさんの投稿を引用したこの呟きが、数十万インプレッションという大バズりを引き起こしたのです。これをきっかけに、Aさんがなにをいっても冷笑と激しい批判が殺到する事態へと一変しました。

「老後に投資を始めて勘違いしたおじいちゃん」

「朝5時から他人を誹謗する老人は寂しい」

「ビギナーズラックで威張るとか」

流れてくる辛辣な言葉の数々に、Aさんは怒りが湧いてきました。怒りに任せた発言は過激化するばかりで、ついにはプラットフォーム側から表示制限されます。閲覧数はゼロに近くなってしまいました。

2024年8月5日、令和のブラックマンデー

Aさんはその夏、血の気が引く思いを味わうことになります。日経平均株価が4,451円下落。1987年のブラックマンデーを超える、史上最大の下落幅を迎えたのです。

「日本株の話だ。米国株を持っている自分には、直接関係ない」。--胸のざわつきを抑えながらそう自分に言い聞かせましたが、毎朝の習慣でアプリを開いた瞬間、彼の指が凍りつきました。

急激な円高と米国株急落のダブルパンチが、ファングプラスを容赦なく引きずり下ろしていたのです。1,500万円が、1,290万円にまで崩れ落ちていました。わずか1週間で、210万円の損失です。

状況を確かめようとアプリを何度も開いているうちに、画面には「アクセスが集中しております」というエラーメッセージが表示されるように。「自分の金がいま何円になっているのか、それさえ確認できない」。焦燥感が、恐怖をさらに増幅させました。

SNSには「終わった」「全部売った」という投稿が溢れ、テレビでも「ブラックマンデー超え」と繰り返し報じます。AさんはSNSに投稿する気にもなりません。少しだけ覗いてみると、自分のことを「おじいちゃん無言w」と揶揄する人が大勢いるようでした。

下落のことは、妻には話していません。アプリを開き、また数字を確認しました。一人で耐えるしかありません。

結果として破滅に繋がった、秋の回復

幸運にも、2024年秋には市場が回復しました。Aさんの資産はもとの水準近くに戻ります。「持ち続ければ上がる。やはり俺は正しかった」--Aさんは再び、己の知性と優秀さを誇る全能感を取り戻します。

しかしこの「回復体験」こそが、Aさんにとって最も危険な出来事でした。あの恐怖の数週間から、Aさんが学んだ教訓は「リスク管理の必要性」ではなかったのです。「嵐が来ても、じっと持ち続ければいい」「株式投資とは根性だ」という、根拠のない精神論の強化でした。Aさんの思考は、もはや投資ではなく、自己肯定感を強化するための試練のように変質していたようです。

勢いを取り戻したAさんは、SNSへの投稿も再開しました。「8月の暴落を耐え抜いた。パニック売りする奴らは愚鈍」。また引用ポストで一斉に揶揄されているようでしたが、気にしません。

2025年春、トランプ関税ショックによる「2度目の崩壊」

そして2025年4月、米国トランプ政権が主要国への相互関税を一斉に発動しました。世界市場は急速に冷え込み、日経平均は4月7日に3万1,000円台まで急落。ハイテク株を中心に売りが広がり、Aさんの運用画面は再び赤く染まります。含み損がマイナス150万円を超えた日、Aさんはしばらく画面を見つめたまま、動けなくなりました。

前回の暴落と明らかに違ったのは、Aさんの内側でなにかが音を立てて壊れたことでした。「前回は数ヵ月で戻った。しかし今回は大統領の政策が原因だ。貿易摩擦が長引いたら。本格的な景気後退が来たら。今度こそ、戻らないかもしれない」そんな考えが頭から離れなくなります。

毎朝スマートフォンを開くたびに、10万、20万と削られていく数字を確認する。年金以外に収入のない生活で、出ていく一方の残高を眺め続ける--。次第に食事の味がしなくなりました。夜中に目が覚め、天井を凝視する夜が続きます。

精神的な限界を迎えたAさんは、SNSのアカウントを削除しました。心のどこかでは「たぶん、この相場もきっと戻していくだろう」とわかっています。ですが、なにかが決定的に違いました。心底疲れたのかもしれません。嫌気が差したのかもしれません。「なにをやっているんだ俺は……」という虚しさが芽生えはじめていました。

相場が乱高下すること自体は、市場の常として受け入れることもできました。しかし、投資の波に連動して自分の感情と自己肯定感までが激しく乱高下を繰り返す日々に、もう耐えられなかったのです。

「最近元気がないけれど、どこか具合でも悪いの？」妻が心配そうに顔を覗き込んできても、Aさんは「なんでもないよ。少し疲れているだけだ、朝のウォーキングを少し頑張りすぎたかな」と、力なく笑って誤魔化すしかありませんでした。

投資に手を出した定年夫、2年間の顛末

その後、再び市場は回復しました。

Aさんは回復したタイミングですべてを売却し、手元に現金を戻しました。特定口座の分の税金を引かれ、数字の上では、致命的な損失もはありませんでした。ほんの少しの運用益があっただけです。

「現金に戻すときには唇に血が滲みました。……別にタダで遊んだと思えばそれでいい。でもひどく疲れた」。それがAさんの素直な気持ちでした。

Aさんは「もう投資はこりごりだ」と思いつつも、「俺はあのときパニック売りしなかった俺は超優秀だ、さすが俺だ」という、意味のない驕りをまた持ち続けています。

投資を本来の目的ではなく、自己肯定感の道具にしたとき、そこには徒労感しか残りません。チャートの乱高下が感情の乱高下となったとき、プロの投資家が感じる疲れとは違う疲れを感じるようになるものです。年金だけが頼りのシニア世代であれば、なおさらでしょう。

長岡理知

長岡FP事務所

代表