「ポケピース POP UP STORE BY FLOWERING」が、JR秋葉原駅 AKIBA LINKを皮切りに、全国各地で順次開催されることが発表された。

【画像あり】プラスルとマイナンみんなでスポーツを楽しむ姿など 可愛らしいグッズ＆テーマ一覧

本ポップアップストアは、プラスルとマイナンが遊びに来てみんなでスポーツを楽しむ姿をテーマとしたビジュアルが特徴。会場内は「ポケピース」の世界観を表現した装飾で彩られ、先行発売商品をはじめとするポケピースのアイテムが用意される。

先行販売商品としては、「ミニアクリルスタンド」（660円／ランダム販売）、「ミニアクリルスタンドコンプリートBOX」（5,280円）、「ポケピース／ぬいぐるみ／プラスル」「ポケピース／ぬいぐるみ／マイナン」（各2,420円／税込）、「ポケピース／ぬいぐるみ／ボールチェーンマスコット／プラスル」「ポケピース／ぬいぐるみ／ボールチェーンマスコット／マイナン」（各1,980円／税込）、「フレークシール スポーツ」（660円／税込）などがラインナップされる。

ご購入金額に応じたノベルティも会場ごとに用意されている。

JR秋葉原駅 AKIBA LINK、エキマルア・ラ・モード、JR大宮駅、あべのハルカス近鉄本店、10月13日からのJR池袋駅では、税込3,000円以上の購入で「ホログラムステッカー」（全7種からランダム1つ）、税込6,000円以上の購入で「ネックストラップ」（全2種からランダム1つ）がプレゼントされる。

7月14日からのJR池袋駅、名古屋タカシマヤ ゲートタワーモール、大丸梅田店、イオンモール高知では、税込3,000円以上で「ミニ丸うちわ」（全3種からランダム1つ）、税込6,000円以上で「シリコンポーチ」（全2種からランダム1つ）がプレゼントされる。

いずれも数量限定で、なくなり次第終了となる。

（文＝リアルサウンドテック編集部）