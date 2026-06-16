文化放送は、シティボーイズがパーソナリティを務める特別番組『SAYONARAシティボーイズ』を、7月17日（金）午後7時00分より放送する。

『SAYONARAシティボーイズ』は、同局の平日ワイド番組『大竹まこと ゴールデンラジオ！』（毎週月～金曜日 午後1時00分～3時30分）でパーソナリティを務める大竹まこと、同番組の「大竹紳士交遊録」水曜レギュラーであるきたろう、そして俳優・タレントとして活躍する斉木しげるによるシティボーイズの3人が送る、「老先短いコメディアントリオが今の時代と向き合うドキュメンタリー」。2023年4月に放送を開始し、彼らならではの世界観で、珠玉のコントや軽妙なトークを届けてきた。

2025年3月29日に地上波での最終回を迎え、惜しまれつつ幕を閉じた当番組。放送終了後も止まらないリスナーからの熱い反響に応え、このたび3度目となる特別番組の放送が決定した。今回も新録の書き下ろしコントはもちろん、3人の世間話などを、2時間15分にわたりおくる。番組では、3人へのメッセージを募集中。宛先はsayonara@joqr.netまで。

今回の特番は、地上波放送後に文化放送オリジナル配信プラットフォーム「QloveR」（クローバー）でアーカイブを配信予定。さらに、昨年12月に放送された特別番組のアーカイブをPodcastで配信することも決定した（6月16日より期間限定で配信予定）。最新の特番放送を前に、伝説のコントユニット・シティボーイズの世界観をたっぷり楽しんでほしい。

【特別番組概要】

■番組名： 『SAYONARAシティボーイズ』

■放送日時： 7月17日（金）午後7時00分～9時15分

■出演： シティボーイズ（大竹まこと、きたろう、斉木しげる）

■メールアドレス： sayonara@joqr.net

■番組X： @SAYONARA_cb ※推奨ハッシュタグ： #SAYONARAシティボーイズ

■Podcast番組ページ： https://podcastqr.joqr.co.jp/programs/special

■QloveR番組ページ： https://qlover.jp/sayonaracityboys/