

文化放送は、7月20日（月・祝）午後1時00分から、特別番組『SPEEDデビュー30周年特別番組 ALL MY TRUE LOVE～30年の感謝を込めて～』を放送する。

出演は、SPEEDの島袋寛子。

1996年に「Body＆Soul」で鮮烈なデビューを果たし、「STEADY」「Go! Go! Heaven」「White Love」など数々のスーパーヒット曲を連発、日本の音楽シーンに一大旋風を巻き起こしたSPEED。今年、デビュー30周年を迎える。

当番組は、そのSPEEDのメンバーの島袋寛子をパーソナリティーに迎え、社会現象にもなったデビュー当時からの歩みを振り返るほか、色褪せることのないSPEEDの大ヒット曲の数々を、島袋自身の思い出やエピソードとともにお送りする、ファン必聴のスペシャルプログラム。

島袋は今年、全編SPEED楽曲で構成するスペシャルライブを開催予定。このライブはすでにチケットが入手困難なプラチナチケットとなっており、今もなおSPEEDへの熱い注目が集まっている。

番組では、島袋自身が、この話題の“オールSPEED曲ライブ”にかける想いなどについても語る。

その他、島袋寛子への質問や、SPEEDの楽曲にまつわる思い出などを、リスナーからメールで募集。

メールの宛先：speed@joqr.net

＜島袋寛子よりコメント＞

「Body＆Soul」でのデビューから30年が経つということで、今回、SPEED30周年特別番組を企画してくださり感謝の気持ちでいっぱいです。

いつかラジオ番組をやりたい、ラジオでお話ししたい、そんなふうに夢みて、デビュー前からよくメンバー4人でラジオごっこをしていました。

そして、文化放送さんで本物のラジオ番組に出させていただいた時はとてもうれしくて大興奮でした。

SPEEDの音楽とともに、皆さまからのメッセージ、そして、このような思いで話もしながら素敵な時間をお届けできたらと思います。とても楽しみにしています。

【特別番組概要】

■番組名： 『SPEEDデビュー30周年特別番組 ALL MY TRUE LOVE～30年の感謝を込めて～』

■放送日時： 2026年7月20日（月・祝） 午後1時00分～午後3時00分

■ネット局： 西日本放送、高知放送

■パーソナリティー： 島袋寛子（SPEED）

■アシスタント： 西川あやの（フリーアナウンサー）

■番組メール： speed@joqr.net