タレントのゆうちゃみ、が１６日、都内で映画「スーパーガール」（クレイグ・ギレスピー監督、２６日日米同時公開）の公開記念イベントに登場した。

青のドレスで所々に赤の要素を取り入れた“スーパーガールコーデ”で登場。イベントでは、会場となった渋谷にある忠犬ハチ公にちなみ、作中で超能力を持った犬として登場するクリプトの像がお披露目された。

愛犬家のゆうちゃみは、自分の飼っている犬について聞かれると、「技をすごいできるんですよ。ハイタッチしたりとか、人間の言ってることを理解して行動するタイプの犬。そこはクリプトと似てるのかな」と笑顔。犬が超能力を使えるようになったら、どんな力がいいかという質問には「空飛んでほしい。その（犬の）上に乗って一緒に空飛びたい！」と笑わせた。

今作の日本版キャッチコピー「ぶちかます」にちなみ、今までで一番“ぶちかました”経験を聞かれると、「妹（ゆい小池）とちっちゃい時は、殴り合いつかみ合いはやってましたね。おもちゃの取り合いとかで、『やめてよ！』とか言って。今思えばかわいいケンカですよね」と懐かしんでいた。

今作は故郷のクリプトン星を失い、愛犬・クリプトと静かに暮らしていたスーパーガールことカーラ・ゾー＝エルが、謎の敵の襲撃で愛犬が毒に侵されてしまい、解毒剤を手に入れるために宇宙を巡る危険な旅へ出発。宇宙規模の壮大な戦いへと巻き込まれていく物語となっている。