【通貨別まとめと見通し】南アランド円：9.61円支持線からの怒涛のV字急伸、ECB通過で調整一巡、一時9.92円まで上値拡張強気ステージへ
【通貨別まとめと見通し】南アランド円：9.61円支持線からの怒涛のV字急伸、ECB通過で調整一巡、一時9.92円まで上値拡張強気ステージへ
先週から今週（6月8日～6月15日）のまとめ
先々週末5日の米雇用統計通過後の急速なポジション調整（リスクオフの円買い）に押され、下値を探る展開で始まった先週の南アランド円だったが、結果として強烈な下値の堅さと旺盛な押し目買い意欲を見せつける劇的な1週間となった。週初8日（月）に一時9.6161円まで深く押し込まれたものの、ここを底にV字反転。11日（木）のECB理事会という超大型イベントを通過すると不透明感が完全に払拭され、12日（金）未明からショートカバー（売りポジションの強制踏み上げ）が爆発した。週末にかけて9.83円台まで急伸すると、週明け15日（月）には一時9.9215円を記録。節目の9.90円大台を突破し、これまでの下落分を完全に帳消しにする強気ステージへと回帰している。
詳細な値動きの振り返り
■ 9.61円台での底打ちと神経質な押し目買い（6月8日～10日）
週明け8日（月）の欧州時間（16:00台）に、ポジション調整売りの波を受けて一時9.6161円の期間最安値を記録。しかし、この安値圏ではすかさず強固な押し目買いが入り、即座に9.70円台を回復。9日（火）22:00台には一時9.7671円まで値を戻した。10日（水）は20:00台に一時9.6556円まで再調整を強いられるなど保ち合いの動きとなったが、週初の最安値を割り込まずに底堅く推移した。
■ ECB通過と金曜日のロケット急伸（6月11日～12日）
11日（木）のECB理事会を控えた欧州時間からNY時間にかけて、市場の警戒感から一時9.6877円まで下押し。下値の切り上がりを確認する展開となった。イベント通過後の12日（金）未明（02:00台）に9.7086円をつけたのを最後に売り圧力が完全に枯渇。そこから凄まじいショートカバーが巻き起こり、04:00台には一気に9.8296円までロケット急伸を演じた。NY時間引け（23:00台）には高値9.8370円をマークし、強気のまま週末クローズ（土曜朝9.8330円）を迎えた。
■ 週明けの9.90円大台突破と足元の自律調整（6月15日～16日現在）
週明け15日（月）に入ると、東京時間から欧州時間にかけてランド買い・円売りが一段と加速。11:00台には一時9.9215円まで上値を拡張し、大台である9.90円を突破する強気ラッシュを見せた。本日16日（火）昼現在、直近では急反発後の達成感から利食い売りに押され、9.86円台（12:00時点9.8669円）へとやや押し戻されているものの、先週前半のレジスタンスだった9.80 - 9.83円の旧防衛線が強固なサポートに転換（ロールリバーサル）できるかの足固めを行っている。
ファンダメンタルズ分析
ランド側（リスクオンの再燃と高金利キャリー需要）： 先々週の米雇用統計を端緒とした世界的なボラティリティの波は、11日のECB理事会が無難な結果（利下げ開始もタカ派的な据え置きスタンス）で通過したことにより急速に沈静化。市場が再びリスクオンへと傾くなかで、高金利通貨である南アランドへの「キャリートレード（円売り・ランド買い）」のインセンティブが再評価され、金曜日の爆発的な踏み上げ上昇へと繋がった。
日本側（金利差の絶対優位と口先介入）： 9.90円台への再突入に伴い、本邦当局による為替介入への警戒感は燻り続けており、これが足元の16日（火）の利食い売りの誘因となっている。しかし、日英欧米のみならず「日南アの実質金利差」の圧倒的な拡大状態に変更はなく、根本的な円安のトレンドがクロス円全体の下値を断固として支える構図が継続している。
先週から今週（6月8日～6月15日）のまとめ
先々週末5日の米雇用統計通過後の急速なポジション調整（リスクオフの円買い）に押され、下値を探る展開で始まった先週の南アランド円だったが、結果として強烈な下値の堅さと旺盛な押し目買い意欲を見せつける劇的な1週間となった。週初8日（月）に一時9.6161円まで深く押し込まれたものの、ここを底にV字反転。11日（木）のECB理事会という超大型イベントを通過すると不透明感が完全に払拭され、12日（金）未明からショートカバー（売りポジションの強制踏み上げ）が爆発した。週末にかけて9.83円台まで急伸すると、週明け15日（月）には一時9.9215円を記録。節目の9.90円大台を突破し、これまでの下落分を完全に帳消しにする強気ステージへと回帰している。
詳細な値動きの振り返り
■ 9.61円台での底打ちと神経質な押し目買い（6月8日～10日）
週明け8日（月）の欧州時間（16:00台）に、ポジション調整売りの波を受けて一時9.6161円の期間最安値を記録。しかし、この安値圏ではすかさず強固な押し目買いが入り、即座に9.70円台を回復。9日（火）22:00台には一時9.7671円まで値を戻した。10日（水）は20:00台に一時9.6556円まで再調整を強いられるなど保ち合いの動きとなったが、週初の最安値を割り込まずに底堅く推移した。
■ ECB通過と金曜日のロケット急伸（6月11日～12日）
11日（木）のECB理事会を控えた欧州時間からNY時間にかけて、市場の警戒感から一時9.6877円まで下押し。下値の切り上がりを確認する展開となった。イベント通過後の12日（金）未明（02:00台）に9.7086円をつけたのを最後に売り圧力が完全に枯渇。そこから凄まじいショートカバーが巻き起こり、04:00台には一気に9.8296円までロケット急伸を演じた。NY時間引け（23:00台）には高値9.8370円をマークし、強気のまま週末クローズ（土曜朝9.8330円）を迎えた。
■ 週明けの9.90円大台突破と足元の自律調整（6月15日～16日現在）
週明け15日（月）に入ると、東京時間から欧州時間にかけてランド買い・円売りが一段と加速。11:00台には一時9.9215円まで上値を拡張し、大台である9.90円を突破する強気ラッシュを見せた。本日16日（火）昼現在、直近では急反発後の達成感から利食い売りに押され、9.86円台（12:00時点9.8669円）へとやや押し戻されているものの、先週前半のレジスタンスだった9.80 - 9.83円の旧防衛線が強固なサポートに転換（ロールリバーサル）できるかの足固めを行っている。
ファンダメンタルズ分析
ランド側（リスクオンの再燃と高金利キャリー需要）： 先々週の米雇用統計を端緒とした世界的なボラティリティの波は、11日のECB理事会が無難な結果（利下げ開始もタカ派的な据え置きスタンス）で通過したことにより急速に沈静化。市場が再びリスクオンへと傾くなかで、高金利通貨である南アランドへの「キャリートレード（円売り・ランド買い）」のインセンティブが再評価され、金曜日の爆発的な踏み上げ上昇へと繋がった。
日本側（金利差の絶対優位と口先介入）： 9.90円台への再突入に伴い、本邦当局による為替介入への警戒感は燻り続けており、これが足元の16日（火）の利食い売りの誘因となっている。しかし、日英欧米のみならず「日南アの実質金利差」の圧倒的な拡大状態に変更はなく、根本的な円安のトレンドがクロス円全体の下値を断固として支える構図が継続している。