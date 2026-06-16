【通貨別まとめと見通し】南アランド円：9.61円支持線からの怒涛のV字急伸、ECB通過で調整一巡、一時9.92円まで上値拡張強気ステージへ

【通貨別まとめと見通し】南アランド円：9.61円支持線からの怒涛のV字急伸、ECB通過で調整一巡、一時9.92円まで上値拡張強気ステージへ