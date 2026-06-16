【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円：200円大台手前で強固なダブルボトム形成！ 怒涛の急反発で202円台を一時奪還、強気ステージ回帰への足固めへ

【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円：200円大台手前で強固なダブルボトム形成！ 怒涛の急反発で202円台を一時奪還、強気ステージ回帰への足固めへ