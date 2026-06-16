【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円：200円大台手前で強固なダブルボトム形成！ 怒涛の急反発で202円台を一時奪還、強気ステージ回帰への足固めへ
【通貨別まとめと見通し】スイスフラン円：200円大台手前で強固なダブルボトム形成！ 怒涛の急反発で202円台を一時奪還、強気ステージ回帰への足固めへ
先週から今週（6月8日～6月15日）のまとめ
先々週末5日の米雇用統計後の激しいポジション調整売りに押され、大幅な急反落（週末クローズ201.30円台）で引けたスイスフラン円だったが、先週は200円の大台を前に徹底的な下値確認を行い、綺麗に反転する非常に力強い1週間となった。週初8日（月）に一時200.328円まで売り込まれた後、週半ばにかけて201円台半ばまで自律反発。11日（木）のECB理事会を巡る神経質な動きから、12日（金）未明に再び200.338円まで急押ししたものの、週初安値を割り込まずに「ダブルボトム」を完成させて急反発した。週明け15日（月）には一時202.091円まで急騰。雇用統計前の強気ステージへの完全回帰を狙う、極めて底堅い歩みに移行している。
詳細な値動きの振り返り
■ 200円手前での週初底打ちと201円台への反発（6月8日～10日）
週明け8日（月）は調整売りが先行し、欧州時間（17:00台）に一時200.328円の期間最安値を記録した。しかし、200.00円の大台を前に猛烈な押し目買いを確認するとV字反転を達成。翌9日（火）深夜には一時201.482円まで買い戻された。10日（水）は200.60 - 201.30円台での激しい揉み合いとなったが、下値を叩く売り圧力を徐々に吸収する足固めの展開となった。
■ 二番底（ダブルボトム）形成からのロケット急伸（6月11日～12日）
11日（木）のECB理事会発表を巡る神経質な需給の交錯から、クロス円全体が一時的に急調整。12日（金）未明（02:00台）には、スイスフラン円も再び200.338円まで激しく押し戻された。しかし、8日の安値（200.328円）手前でピタリと下げ止まり、テクニカル的に完璧な「ダブルボトム（二番底）」を形成。下値の強固さが完全に証明されると、欧州時間からNY時間にかけてロケットさながらの急反発を演じ、週末は201.006円（土曜朝05:00）でクローズした。
■ 週明けの202円台突入と足元の押し目（6月15日～16日現在）
週明け15日（月）に入ると、東京時間から欧州時間にかけてスイスフラン買い・円売りが一段と加速。22:00台には一時202.091円まで上値を拡張し、雇用統計前の高値圏へ肉薄する強さを見せた。本日16日（火）午後現在、急騰後の達成感からやや押し戻され、201.40 - 201.50円台（13:00時点201.493円）で推移しているものの、先週までの抵抗帯が今度はサポートとして機能するかのテスト（ロールリバーサル）を行っている。
ファンダメンタルズ分析
スイス側（利下げサイクル継続もイベント通過でリスクオン）： スイス中銀（SNB）は主要国に先んじて利下げに踏み切っており、本来はフラン売り圧力がかかりやすい環境にある。しかし、11日のECB理事会という欧州の超大型イベントが無難に通過したことで、市場全体の「不透明感」が完全に払拭。欧州通貨全般のショートカバー（売りポジションの買い戻し）に連れ高する形で、フラン買い・円売りの勢いが一気に勝る結果となった。
日本側（金利差の絶対優位と押し目買いの実証）： 再び202円台へと突入したことで、本邦当局による為替介入への警戒感は根強く、これが足元（16日）の利食い売りの背景にある。しかし、「日英欧」同様に「日スイス」の実質金利差の大きさという根本的な地合いに変化はなく、先週の200.30円近辺での徹底的な下値買い支えが、その根強さをファンダメンタルズ面からも証明している。
先週から今週（6月8日～6月15日）のまとめ
先々週末5日の米雇用統計後の激しいポジション調整売りに押され、大幅な急反落（週末クローズ201.30円台）で引けたスイスフラン円だったが、先週は200円の大台を前に徹底的な下値確認を行い、綺麗に反転する非常に力強い1週間となった。週初8日（月）に一時200.328円まで売り込まれた後、週半ばにかけて201円台半ばまで自律反発。11日（木）のECB理事会を巡る神経質な動きから、12日（金）未明に再び200.338円まで急押ししたものの、週初安値を割り込まずに「ダブルボトム」を完成させて急反発した。週明け15日（月）には一時202.091円まで急騰。雇用統計前の強気ステージへの完全回帰を狙う、極めて底堅い歩みに移行している。
詳細な値動きの振り返り
■ 200円手前での週初底打ちと201円台への反発（6月8日～10日）
週明け8日（月）は調整売りが先行し、欧州時間（17:00台）に一時200.328円の期間最安値を記録した。しかし、200.00円の大台を前に猛烈な押し目買いを確認するとV字反転を達成。翌9日（火）深夜には一時201.482円まで買い戻された。10日（水）は200.60 - 201.30円台での激しい揉み合いとなったが、下値を叩く売り圧力を徐々に吸収する足固めの展開となった。
■ 二番底（ダブルボトム）形成からのロケット急伸（6月11日～12日）
11日（木）のECB理事会発表を巡る神経質な需給の交錯から、クロス円全体が一時的に急調整。12日（金）未明（02:00台）には、スイスフラン円も再び200.338円まで激しく押し戻された。しかし、8日の安値（200.328円）手前でピタリと下げ止まり、テクニカル的に完璧な「ダブルボトム（二番底）」を形成。下値の強固さが完全に証明されると、欧州時間からNY時間にかけてロケットさながらの急反発を演じ、週末は201.006円（土曜朝05:00）でクローズした。
■ 週明けの202円台突入と足元の押し目（6月15日～16日現在）
週明け15日（月）に入ると、東京時間から欧州時間にかけてスイスフラン買い・円売りが一段と加速。22:00台には一時202.091円まで上値を拡張し、雇用統計前の高値圏へ肉薄する強さを見せた。本日16日（火）午後現在、急騰後の達成感からやや押し戻され、201.40 - 201.50円台（13:00時点201.493円）で推移しているものの、先週までの抵抗帯が今度はサポートとして機能するかのテスト（ロールリバーサル）を行っている。
ファンダメンタルズ分析
スイス側（利下げサイクル継続もイベント通過でリスクオン）： スイス中銀（SNB）は主要国に先んじて利下げに踏み切っており、本来はフラン売り圧力がかかりやすい環境にある。しかし、11日のECB理事会という欧州の超大型イベントが無難に通過したことで、市場全体の「不透明感」が完全に払拭。欧州通貨全般のショートカバー（売りポジションの買い戻し）に連れ高する形で、フラン買い・円売りの勢いが一気に勝る結果となった。
日本側（金利差の絶対優位と押し目買いの実証）： 再び202円台へと突入したことで、本邦当局による為替介入への警戒感は根強く、これが足元（16日）の利食い売りの背景にある。しかし、「日英欧」同様に「日スイス」の実質金利差の大きさという根本的な地合いに変化はなく、先週の200.30円近辺での徹底的な下値買い支えが、その根強さをファンダメンタルズ面からも証明している。