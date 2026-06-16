アジア株 まちまち、中国指標の弱さを受けて香港や豪州が軟調、中国本土株はハイテクの上昇で相殺 アジア株 まちまち、中国指標の弱さを受けて香港や豪州が軟調、中国本土株はハイテクの上昇で相殺

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アジア株 まちまち、中国指標の弱さを受けて香港や豪州が軟調、中国本土株はハイテクの上昇で相殺



東京時間13:19現在

香港ハンセン指数 24533.35（-309.32 -1.25%）

中国上海総合指数 4098.86（+2.38 +0.06%）

台湾加権指数 45683.25（+286.26 +0.63%）

韓国総合株価指数 8719.65（+173.67 +2.03%）

豪ＡＳＸ２００指数 8894.30（-19.71 -0.22%）

インドＳＥＮＳＥＸ３０種 76655.00（+390.67 +0.51%）

シンガポールST指数 5104.59（+27.30 +0.54%）



今日の中国経済指標は、住宅価格が４月に続いて新築も中古も下落。新築の下落は３６カ月連続。小売売上はマイナス転までは予想通りも、下落率が予想を超えており、中国景気への警戒感が広がった。これを受けて香港ハンセン、豪ASXなどが軟調。中国本土株はハイテクが上昇しており、全体を支える形となった。深セン総合は１％を超える上昇。景気支援策への期待感も広がっていた。



香港ハンセンは不動産の龍湖集団、アルミニウムの中国宏橋、ジュエリーの老鋪黃金などが軟調。PC製造のレノボ、ガラス加工の信義ガラスなどがしっかり。



中国上海総合は四大銀行、酒造大手貴州萱壺酒、石油大手ペトロチャイナなどが軟調。電子部品の広東生益科技、繊維ガラスの宏和電子材料科技などが強い。

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