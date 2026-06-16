島袋寛子、SPEED30周年ラジオ特番「感謝の気持ちでいっぱいです」 ファン必聴の内容に【コメント全文】
文化放送では、7月20日に特別番組『SPEEDデビュー30周年特別番組 ALL MY TRUE LOVE〜30年の感謝を込めて〜』（後1：00）を放送し、SPEEDの島袋寛子が出演する。
【写真】美脚スラリ！3島袋寛子の新ビジュアル解禁
1996年に「Body＆Soul」で鮮烈なデビューを果たし、「STEADY」「Go! Go! Heaven」「White Love」など数々のスーパーヒット曲を連発、日本の音楽シーンに一大旋風を巻き起こしたSPEED。今年、デビュー30周年を迎える。
番組では、島袋をパーソナリティーに迎え、社会現象にもなったデビュー当時からの歩みを振り返るほか、色褪せることのないSPEEDの大ヒット曲の数々を、島袋自身の思い出やエピソードとともに届ける、ファン必聴のスペシャルプログラムとなっている。
島袋は今年、全編SPEED楽曲で構成するスペシャルライブを開催予定。番組では、島袋自身が、この話題の“オールSPEED曲ライブ”にかける想いなどについても語っていく。
■島袋寛子
「Body＆Soul」でのデビューから30年が経つということで、今回、SPEED30周年特別番組を企画してくださり感謝の気持ちでいっぱいです。いつかラジオ番組をやりたい、ラジオでお話ししたい、そんなふうに夢みて、デビュー前からよくメンバー4人でラジオごっこをしていました。そして、文化放送さんで本物のラジオ番組に出させていただいた時はとてもうれしくて大興奮でした。SPEEDの音楽とともに、皆さまからのメッセージ、そして、このような思いで話もしながら素敵な時間をお届けできたらと思います。とても楽しみにしています。
【写真】美脚スラリ！3島袋寛子の新ビジュアル解禁
1996年に「Body＆Soul」で鮮烈なデビューを果たし、「STEADY」「Go! Go! Heaven」「White Love」など数々のスーパーヒット曲を連発、日本の音楽シーンに一大旋風を巻き起こしたSPEED。今年、デビュー30周年を迎える。
島袋は今年、全編SPEED楽曲で構成するスペシャルライブを開催予定。番組では、島袋自身が、この話題の“オールSPEED曲ライブ”にかける想いなどについても語っていく。
■島袋寛子
「Body＆Soul」でのデビューから30年が経つということで、今回、SPEED30周年特別番組を企画してくださり感謝の気持ちでいっぱいです。いつかラジオ番組をやりたい、ラジオでお話ししたい、そんなふうに夢みて、デビュー前からよくメンバー4人でラジオごっこをしていました。そして、文化放送さんで本物のラジオ番組に出させていただいた時はとてもうれしくて大興奮でした。SPEEDの音楽とともに、皆さまからのメッセージ、そして、このような思いで話もしながら素敵な時間をお届けできたらと思います。とても楽しみにしています。