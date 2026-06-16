【室井昌也コラム 月に2回は韓情移入】

「日本代表の選手は会社員なのか？」

そんな質問を4年ごとに韓国の野球選手、メディアから受ける。

アジアの国と地域の選手が参加する4年に1度（※）のスポーツ大会、アジア競技大会（アジア大会）の愛知・名古屋大会が今年9月に行われる。

「アジア版オリンピック」とも呼ばれるこの大会の野球競技に、韓国はプロ主力選手が出場。11日に代表24人が発表になった。

一方、日本は2014年大会（韓国・仁川）以来、社会人野球の選手で構成する「侍ジャパン社会人代表」が参加している。この「社会人野球」という言葉を韓国の人に伝えるには説明が必要だ。

韓国では企業チームによる持続的な野球活動がほとんど存在せず、企業が関わる野球組織といえば事実上、トップリーグのKBOリーグだけだ。

また「社会人野球」を直訳すると、韓国では一般の社会人が野球を楽しむ「草野球」を意味する。そのため「実業団」と言い換えるが、野球の実業団チーム自体が韓国では一般的ではない。

前回23年大会（中国・杭州）で韓国代表はスーパーラウンド・日本戦で日本の先発投手、嘉陽宗一郎に抑えられた。嘉陽は6回途中1失点。金慧成（現ドジャース）らから8つの三振を奪う好投を見せた。

嘉陽はトヨタ自動車硬式野球部の所属。同部のホームページ内、嘉陽のプロフィールには「所属部署・生産管理部」とある。そのため当時、韓国メディアでは「韓国打線、生産管理部の社員に苦戦」といった見出しや記事が並んだ。

「実業団の大会で東京ドームがいっぱいになるのか！」

前回のアジア大会を前に、「都市対抗」の視察に訪れた韓国代表の監督、コーチ陣はそう声を上げた。

日本での当たり前が韓国では新鮮に映る。そんなことを思い出させる4年に1度のアジア大会。野球競技は9月21日から27日に岡崎市と豊橋市で行われる。

※2022年大会はコロナ禍で1年延期