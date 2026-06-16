千原ジュニアが“編集しない番組ディレクター”に苦言！「平気で流しているDが俺は信じられない」

さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。

6月15日（月）に放送された同番組では、千原兄弟の千原ジュニアがゲストで登場。グルメ番組のディレクターに対する本音を披露した。

【映像】ジュニアが続々“毒”をぶっちゃけ！

今回はゲストのジュニアが、“毒だしノート”としてさまざまな本音を吐き出す展開に。

ジュニアは“テレビ番組への本音”として「ある番組でカレーパンを紹介していたが、パンを割って見せているスタッフの爪が汚いのが嫌だ」と切り出し、「店の人にも失礼やし、それを平気で流しているディレクターが俺は信じられない」と言い放った。

グルメ番組で食べ物を持つ役割はアシスタントディレクターが担当することが多いが、別の作業などで爪が汚れてしまうこと自体は仕方がないと前置きする。そのうえでジュニアは、周囲のスタッフが撮影の際に手を洗うよう声をかけたり、編集で手が見えないようにしたりすべきだと力説。清潔感のないグルメ番組のスタッフが許せないと語った。

このジュニアの意見に、MC2人も「たしかにな」と納得していた。