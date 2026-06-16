ツクルバ<2978.T>が大幅反落している。１５日の取引終了後に、２６年７月期の連結業績予想について、売上高を１２０億円から１１５億円（前期比４２．０％増）へ、営業利益を３億７０００万円から１億３０００万円（同５２．６％減）へ、最終損益を１億７０００万円～２億２０００万円の黒字から５０００万円の赤字～収支均衡（前期１億６００万円の黒字）へ下方修正したことが嫌気されている。



中古・リノベーション住宅の流通プラットフォーム「ｃｏｗｃａｍｏ（カウカモ）」を運営するカウカモ事業の成長に向けて先行費用の投下を継続したものの、その収益寄与が想定よりも遅行していることが要因としている。なお、同時に発表した第３四半期累計（２５年８月～２６年４月）決算は、売上高７９億２００万円（前年同期比３６．６％増）、営業損益３９００万円の赤字（前年同期１億４９００万円の黒字）、最終損益８４００万円の赤字（同収支均衡）だった。



出所：MINKABU PRESS