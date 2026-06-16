「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」１６日午後１時現在でキオクシアホールディングス<285A.T>が「買い予想数上昇」２位となっている。



キオクシアは４連騰で９万７０００円台まで上値を伸ばし、未踏の１０万円大台を視界に入れる展開。時価総額は５３兆円前後まで膨張、トヨタ自動車<7203.T>との差を一段と広げている。前日の米国株市場でマイクロン・テクノロジー＜MU＞が急騰、サンディスク＜SNDK＞も大幅高に買われたことを受け、両社と株価連動性の高いキオクシアにも投資資金の攻勢が加速した。スピード警戒感はあるものの押し目は国内外機関投資家の“持たざるリスク”を背景とした実需買いニーズが活発。一部の個人投資家もこれに乗っているもようだ。



出所：MINKABU PRESS