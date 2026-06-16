開催：2026.6.16

会場：サター・ヘルス・パーク

結果：[アスレチックス] 11 - 2 [パイレーツ]

MLBの試合が16日に行われ、サター・ヘルス・パークでアスレチックスとパイレーツが対戦した。

アスレチックスの先発投手はジョン・ギン、対するパイレーツの先発投手はジャレッド・ジョーンズで試合は開始した。

2回裏、9番 ジェフ・マクニール 3球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 ATH 1-0 PIT、1番 ニック・カーツ 7球目を打って左中間スタンドへのツーランホームランでアスレチックス得点 ATH 3-0 PIT

4回表、8番 ジェーク・マングム 5球目を打ってレフトへのタイムリーヒットでパイレーツ得点 ATH 3-1 PIT

4回裏、9番 ジェフ・マクニール 2球目を打ってライトスタンドへのツーランホームランでアスレチックス得点 ATH 5-1 PIT

5回裏、6番 ザカリー・ゲロフ 4球目を打ってセンターへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 ATH 6-1 PIT

7回裏、7番 ローレンス・バトラー 3球目を打ってセンターへのタイムリーツーベースヒットでアスレチックス得点 ATH 7-1 PIT、9番 ジェフ・マクニール 3球目を打ってライトへのタイムリーヒットでアスレチックス得点 ATH 8-1 PIT、1番 ニック・カーツ 3球目を打ってレフトスタンドへのスリーランホームランでアスレチックス得点 ATH 11-1 PIT

8回表、6番 エンディ・ロドリゲス 2球目を打って左中間スタンドへのホームランでパイレーツ得点 ATH 11-2 PIT

試合は11対2でアスレチックスの勝利となった。

この試合の勝ち投手はアスレチックスのジョン・ギンで、ここまで5勝3敗0S。負け投手はパイレーツのジャレッド・ジョーンズで、ここまで1勝1敗0S。

ここまでアスレチックスは36勝36敗で0.5ゲーム差の（ア・リーグ）西地区2位。一方パイレーツは36勝37敗で9.0ゲーム差の（ナ・リーグ）中地区4位となっている。

注）日時の表記はすべて日本時間での記載

2026-06-16 13:54:28 更新