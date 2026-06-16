◇サッカー FIFAワールドカップ2026(日本時間12日〜7月20日、カナダ・メキシコ・アメリカ)

FIFAワールドカップ2026は大会5日目、グループステージG組とH組の第1節が行われ、いずれの試合も終盤まで緊迫した実力伯仲の展開となりました。

G組からは強豪ベルギーが登場。エジプトに先制を許す苦しい展開となりましたが、後半21分にオウンゴールで同点に追いつきドロー。イランはニュージーランドに二度リードを奪われながらも粘りをみせて2-2の引き分けとなりました。

H組はFIFAランキング2位のスペインが同67位、初出場のカーボベルデのディフェンスに苦戦。ラミン・ヤマル選手を後半途中から投入するも最後までゴールを割れずスコアレスドローに。カーボベルデにとっては歴史的な勝ち点1を獲得しました。もう一つの試合はサウジアラビアが南米の強豪ウルグアイを相手に先制するものの、後半35分に同点に追いつかれ、そのまま引き分けに終わりました。

▽16日結果 ※日本時間

【G組】

ベルギー 1-1 エジプト

イラン 2-2 ニュージーランド

【H組】

スペイン 0-0 カーボベルデ

サウジアラビア 1-1 ウルグアイ

▽F組 日本のグループステージ日程15日 第1戦 △2-2 オランダ21日 第2戦 vsチュニジア26日 第3戦 vsスウェーデン