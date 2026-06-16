カワイイ新作キターーーーッ♡【一番くじ】SNSで話題！「キャラグッズ」がめちゃ豪華

6月5日（金）から【セブン-イレブン】に登場した「一番くじ 〈Disney〉 World of Imagination」が、早くもSNSで話題を集めている様子。ファンから注目されている理由は、なんといってもここでしかお目に掛かれない限定のオリジナル衣装を身にまとった特別感！ 今回は、豪華なポスターや日常使いしやすく可愛い小物まで、思わずゲットしたくなりそうな魅力的な景品をご紹介します。

特別感のある衣装が魅力のポスター

最初にご紹介するのは、SP賞の「Disney スペシャルポスター」です。@ftn_picsレポーターHaruさんが全2種類から選んだのは、人気のディズニーキャラクターたちが集合した華やかなデザインのポスター。「光に当たるとキラッと輝いて本当に可愛い」「ミッキーとミニーの衣装も特別感があってときめきました」とのこと。お部屋の素敵な装飾として活躍しそうです。

立体的なフォルムが可愛いキャラクターチャーム

E賞の「ミニフィギュアチャーム ～Friends～」は、愛らしい立体的なフォルムが特徴。全5種類からレポーターHaruさんが選んだのはデイジー。「360度どこからみても可愛い」と大歓喜！ カバンやポーチにつけて持ち歩くのにちょうど良いサイズ感なのも、嬉しいポイントです。

実用性も備えたラバーアイテム

F賞「〈ミッキー & フレンズ〉 ラバーCollection」は、全8種類から選べます。ミニーの前髪クリップは大きめで存在感も抜群。ミッキーとミニーが揃ったコースターは、普段使いにも、おもてなしにもぴったり◎ レポーターHaruさんによると「よく景品で目にするものよりも厚みがありしっかりとしたつくり」とのことで、長く愛用できそうです。

何が出るかお楽しみのチャーム

H賞「チャームCollection」は、アルファベットがデザインされた色とりどりのチャーム。全10種類が展開されており、レポーターHaruさんは、ジャスミンをモチーフにした「J」を引き当てたようです。「どれが出るか開けるまでワクワクできる」とのことで、お目当てが当たるまで引き続けたくなるかも。

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writer：内山 友里