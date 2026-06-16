下半身のコンディション不良のため故障班で調整中の巨人・石塚裕惺内野手（２０）が１６日、ジャイアンツ球場でライブＢＰで山崎と２打席対戦。第１打席で左越え本塁打を放ち「たまたまです」と振り返った。第２打席は中飛だった。

離脱後初のライブＢＰだったが「出力的なところは強く振れたりはしていたと思う」と手応えを明かし「あとはしっかり実戦を重ねていくだけ」と気を引き締めた。

この日、負傷後初めて３軍の全体練習に参加。走塁や遊撃の位置でのノックも問題なくこなし「万全です」と明るくコメントした。

石塚は４月２１日に緊急昇格し、同２２日の中日戦（前橋）でプロ初スタメン初打点。２４日のＤｅＮＡ戦（横浜）は「３番・遊撃」でフル出場したがその後に違和感を覚え、２６日に出場選手登録を抹消された。リハビリの期間は可動域などにも目を向けてトレーニングに励んだ。「戻ったときに絶対けがをしない体作りを一番重点的にやっていた。時間はかかってしまったんですけど、いよいよかなという感じです」と実戦復帰を見据えた。