ブラジルのネイマールは初戦のモロッコ戦でベンチ外

ブラジル代表FWネイマールは、北中米ワールドカップ（W杯）のノックアウトステージまでチームに復帰しない見込みとなっていると、米スポーツメディア「ESPN」が報じた。

ネイマールは5月の試合でふくらはぎを負傷し、現地時間6月15日のトレーニングにも姿を現さず。6月19日に行われるグループステージ第2戦のハイチ戦を前にして、1週間前に受けた右ふくらはぎの医学的検査を再び受けているという。

ネイマールはサントスでプレーしていた5月17日にふくらはぎを負傷した。負傷を抱えながらも本大会のブラジル代表メンバーに招集されたが、それ以降はトレーニングに復帰できていない。15日にニューヨーク・レッドブルズのトレーニングセンターで行われた練習でも、状況は変わらなかったと伝えられている。

関係者によると、グレード2の筋肉損傷から回復途上にあるネイマールは、1週間前に受けた医学的検査を再び行ったという。その結果については、まだCBF（ブラジルサッカー連盟）からの公式発表はない。

現地メディアは、チームの医療スタッフがノックアウトステージまでにネイマールを万全な状態に戻すことを望んでいると伝えており、グループCのハイチ戦とスコットランド戦の2試合を欠場することを意味している。13日の初戦でモロッコ代表と1-1で引き分けたブラジル代表は、19日にハイチ代表と対戦し、24日の最終戦でスコットランド代表と激突する。右足の負傷を負ったネイマールの復活が待たれる。（FOOTBALL ZONE編集部）