武尊、酒飲めずCM出演も“説得力ある”せりふ 共演者「正直！」「すばらしい！」絶賛
元K-1選手で今年4月に引退試合を行った武尊（34）が、16日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に生出演。酒が飲めないが、酒メーカーのCMに出演していることについて説明した。
【写真】幸せいっぱい！武尊＆川口葵が2ショット公開
番組から引退後に“解禁”したことを聞かれ、「乾杯」と回答。「現役中、禁酒してたんで、久しぶりにお酒飲みましたね」と明かした。
司会のハライチ・澤部佑（40）から「どうでした？」と感想を聞かれると、「ジムの人たちとみんなで飲んだんですけど、記憶がなくなりました（笑）」と苦笑。「（お酒が）弱いし…やっぱ格闘家なのでむちゃくちゃ飲ませてくるんですよ」と笑顔。ジム仲間と飲み、「気が付いたら家の玄関で寝てました」と告白した。
ハライチ・岩井勇気（39）から「何年かぶりの一杯目は何を飲みましたか？」と聞かれると、「ハイボール飲みましたね」と回答。「僕、お酒のCMに出てるんですよ、地元の。お酒飲めないのに…。CMの中で、『今飲めないんで、引退したら飲みます』って言ってCMしてるんです」「それで、そこのハイボールを飲みました」と説明。共演者は「正直！」「いいCM」「すばらしい！」などと拍手した。
鳥取県出身の武尊は、同県に所在の「マツイウイスキー」などを販売する「松井酒造」のCMに出演していた。
【写真】幸せいっぱい！武尊＆川口葵が2ショット公開
番組から引退後に“解禁”したことを聞かれ、「乾杯」と回答。「現役中、禁酒してたんで、久しぶりにお酒飲みましたね」と明かした。
司会のハライチ・澤部佑（40）から「どうでした？」と感想を聞かれると、「ジムの人たちとみんなで飲んだんですけど、記憶がなくなりました（笑）」と苦笑。「（お酒が）弱いし…やっぱ格闘家なのでむちゃくちゃ飲ませてくるんですよ」と笑顔。ジム仲間と飲み、「気が付いたら家の玄関で寝てました」と告白した。
鳥取県出身の武尊は、同県に所在の「マツイウイスキー」などを販売する「松井酒造」のCMに出演していた。