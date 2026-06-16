これ即売り切れるヤツ！200円課金するだけで激変！プロの名に恥じない進化系ライト
商品情報
商品名：充電式 COBライト PRO
価格：￥550（税込）
サイズ（約）：最大径55×厚さ29mm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4971275815308
100均ライトのイメージが変わる！本気スペックな一台！ダイソーの『充電式 COBライト PRO』
夜道を歩く時や、暗い駐車場で小物を落とした時など、スマホのライトでは心もとない場面ってありますよね。
今回ご紹介するのは、もしものときに頼れる本格派のアイテム。『充電式 COBライト PRO』は、防災アイテムとしても役立つスペックを誇る一台です。
まず驚いたのが、100均ライトとは思えないスペック感。最大500ルーメンの明るさがあり、暗い場所でもかなりしっかり照らせます。
照射モードは4種類あり、最大時は周囲まで一気に明るくなるレベル。遠くをピンポイントで照らせる「パワーモード」と、広い範囲を照らせる「COBモード」の2WAY仕様なのもポイントです。
本体重量は約36gとかなり軽量。ポケットや小さめバッグにも入れやすく、持ち歩きの負担になりにくいサイズ感です。保護等級はIPX4の防まつ形。軽い雨程度なら使いやすい仕様です。
価格は550円（税込）。筆者が購入した店舗では、電気小物売り場に置かれていました。製造元はオーム電機で、小型ライトでこの多機能っぷりには思わず拍手したくなるほど。
防災用として備えておくのはもちろん、夜の散歩やアウトドアにも頼もしい存在です。
貼れる！置ける！引っかけられる！
背面にはマグネット付き。冷蔵庫や金属ラックにピタッと固定できます。両手を使いたい時にライトを持たずに済むので、停電時の作業やアウトドアではかなり助かります。
カラビナにも注目。このカラビナ、ただ引っかけるだけじゃありません。
このように角度をつけて立てれば、スタンド代わりとしても使えます。テーブルに置いて照らせるので、キャンプ飯の準備や車内での作業にも便利です。
使わない時は折りたたんで本体に収納可能なので、バッグの中で引っかかりにくく、見た目もスッキリしています。
ストラップホールも付いているので、ネックストラップやキーホルダー感覚で持ち歩くこともできます。バッグに付けておけば、必要な時にサッと照らせて便利です。
多機能モード切り替えで状況に合わせて使い分けしやすい！
充電はUSB Type-C対応。ケーブルは別売です。約40分で満充電になります。ただし、充電しながらの点灯は禁止です。また、PCのUSBポートから充電できない点も注意が必要です。
点灯モードは全部で4種類。まずは遠くを照らしやすい「パワーモード（280lm）」。点灯時間は約65分です。
広範囲を照らせる「COB High モード（320lm）」。こちらは約60分使えます。
少し明るさを抑えた「COB Low モード（180lm）」は約100分点灯可能。夜間の足元確認や室内の簡易照明なら、このモードでも十分使いやすそうでした。
そして一番明るいのが「COB＋パワーモード（500lm）」。点灯時間は約25分ですが、かなり強力です。状況によって明るさを切り替えられるので、必要以上に電池を消耗しにくいのも嬉しいポイントです。
今回は、ダイソーの『充電式 COBライト PRO』をご紹介しました。550円（税込）でここまで多機能だと、ただの100均ライトというより、小型ガジェット感覚で持ち歩きたくなります。
デザインも無骨すぎず、アウトドア好きの女性にも刺さりそうな一台。防災グッズを見直したい人や、夜のちょっとした不安を減らしたい人は、ぜひチェックしてみてください！
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。