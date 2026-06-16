これ即売り切れるヤツ！200円課金するだけで激変！プロの名に恥じない進化系ライト

夜道の一人歩きや、暗い駐車場で手元を照らしたい時、スマホのライトだと片手がふさがって少し不便ですよね。ダイソーには、コンパクトなのに広範囲をしっかり照らせる高性能ライトがあります。軽量で持ち歩きやすく、マグネット固定やスタンドまで搭載。アウトドア用のライトを身軽に持ち歩きたい人にもぴったりです。

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商品情報

商品名：充電式 COBライト PRO

価格：￥550（税込）

サイズ（約）：最大径55×厚さ29mm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4971275815308

100均ライトのイメージが変わる！本気スペックな一台！ダイソーの『充電式 COBライト PRO』

夜道を歩く時や、暗い駐車場で小物を落とした時など、スマホのライトでは心もとない場面ってありますよね。

今回ご紹介するのは、もしものときに頼れる本格派のアイテム。『充電式 COBライト PRO』は、防災アイテムとしても役立つスペックを誇る一台です。

まず驚いたのが、100均ライトとは思えないスペック感。最大500ルーメンの明るさがあり、暗い場所でもかなりしっかり照らせます。

照射モードは4種類あり、最大時は周囲まで一気に明るくなるレベル。遠くをピンポイントで照らせる「パワーモード」と、広い範囲を照らせる「COBモード」の2WAY仕様なのもポイントです。

本体重量は約36gとかなり軽量。ポケットや小さめバッグにも入れやすく、持ち歩きの負担になりにくいサイズ感です。保護等級はIPX4の防まつ形。軽い雨程度なら使いやすい仕様です。

価格は550円（税込）。筆者が購入した店舗では、電気小物売り場に置かれていました。製造元はオーム電機で、小型ライトでこの多機能っぷりには思わず拍手したくなるほど。

防災用として備えておくのはもちろん、夜の散歩やアウトドアにも頼もしい存在です。

貼れる！置ける！引っかけられる！

背面にはマグネット付き。冷蔵庫や金属ラックにピタッと固定できます。両手を使いたい時にライトを持たずに済むので、停電時の作業やアウトドアではかなり助かります。

カラビナにも注目。このカラビナ、ただ引っかけるだけじゃありません。

このように角度をつけて立てれば、スタンド代わりとしても使えます。テーブルに置いて照らせるので、キャンプ飯の準備や車内での作業にも便利です。

使わない時は折りたたんで本体に収納可能なので、バッグの中で引っかかりにくく、見た目もスッキリしています。

ストラップホールも付いているので、ネックストラップやキーホルダー感覚で持ち歩くこともできます。バッグに付けておけば、必要な時にサッと照らせて便利です。

多機能モード切り替えで状況に合わせて使い分けしやすい！

充電はUSB Type-C対応。ケーブルは別売です。約40分で満充電になります。ただし、充電しながらの点灯は禁止です。また、PCのUSBポートから充電できない点も注意が必要です。

点灯モードは全部で4種類。まずは遠くを照らしやすい「パワーモード（280lm）」。点灯時間は約65分です。

広範囲を照らせる「COB High モード（320lm）」。こちらは約60分使えます。

少し明るさを抑えた「COB Low モード（180lm）」は約100分点灯可能。夜間の足元確認や室内の簡易照明なら、このモードでも十分使いやすそうでした。

そして一番明るいのが「COB＋パワーモード（500lm）」。点灯時間は約25分ですが、かなり強力です。状況によって明るさを切り替えられるので、必要以上に電池を消耗しにくいのも嬉しいポイントです。

今回は、ダイソーの『充電式 COBライト PRO』をご紹介しました。550円（税込）でここまで多機能だと、ただの100均ライトというより、小型ガジェット感覚で持ち歩きたくなります。

デザインも無骨すぎず、アウトドア好きの女性にも刺さりそうな一台。防災グッズを見直したい人や、夜のちょっとした不安を減らしたい人は、ぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。