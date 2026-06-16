500円なら全然出すわ！「ただのピーラーじゃない！」もう手放せない100均のキッチングッズ

野菜の皮むきやスライス、千切りはテクニックを要するうえ、切った野菜が飛び散るのも気になります。そんな細かな作業を楽にしてくれるグッズをダイソーで発見しました！サビに強く、作りもしっかりとしたワイドサイズのピーラー。使ってみると、実力の高さに驚きました！価格は500円ですが、むしろお安いかも♡

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商品情報

商品名：軽量プラスチックワイドピーラー（チタンコート刃）

価格：￥550（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480897103

野菜の下準備が楽にできる！ダイソーの大きなピーラーが優秀！

野菜の皮むきやスライス、千切りといった細かな作業は、少々手間に感じる作業。テクニックを要するだけでなく、切った野菜が飛び散りやすいのも気になりますよね。

そんな野菜の下準備を楽にしてくれるグッズを、ダイソーで発見！『軽量プラスチックワイドピーラー（チタンコート刃）』をご紹介します。

価格は550円（税込）。筆者が訪れた店舗ではキッチングッズ売り場に陳列されていました。

一般的なピーラーと異なるのは、なんといってもこのサイズ感！全体的に大きいだけでなく、作りもしっかりしています。

それでいて軽量プラスチックを採用しているため、持った時に重さを感じず、疲れにくい点も特徴です。

刃の部分には、チタンコート刃を採用しているのも見逃せないポイント。サビに強いため、長く愛用できそうです。

また、ギザ刃になっているため刃滑りしにくく、安全に作業できるのもありがたいです。

『軽量プラスチックワイドピーラー（チタンコート刃）』の使用方法・使い心地は？

野菜の皮むきはもちろん、オニオンスライスやキャベツの千切りも楽にこなせるのが特徴。今回はキャベツの千切りに挑戦してみました。

ギザ刃がキャベツの繊維にしっかり食い込んでくれるので、軽い力で薄くスライスできます。ピーラーで野菜に沿わせてカットしていくだけなので、テクニックも要らず楽ちんです！

キャベツの千切り用ピーラーを使用した際にありがちな問題といえば、切った野菜の飛び散りですが、こちらはゆっくりと軽い力で滑らせてもちゃんとカットできます。その分飛散りは少な目に感じました。

大きめのボウルの中で作業するなど工夫すれば、さらに飛散りを減らせます。

ふわふわでシャキシャキの千切りキャベツが出来上がりました！とんかつ屋さんで食べるような、食感の良い仕上がりでした。

包丁だと幅にムラができやすいですが、このピーラーなら均一にカットできるので、簡単にプロレベルの千切りが叶います！

今回は、ダイソーの『軽量プラスチックワイドピーラー（チタンコート刃）』をご紹介しました。

一度使ったら手放せなくなること間違いなし！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。