100均は1／3以下！ニトリの人気商品に似てる！存在が広まったら売り切れそうな注目商品

セリアで見つけた『はがせる吸水スポンジ』は、異なる素材の層状のクロスを積層させたスポンジ。1枚ずつ層をはがせて、汚れたらまたきれいな面を使えるという画期的なアイテムです！ニトリで販売されている、テレビで紹介された人気商品の1／3以下の値段で買えてお得感大◎存在が広まったら売り切れてしまいそうです…！

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商品情報

商品名：はがせる吸水スポンジ

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：12×7×1.8cm

販売ショップ：セリア

JANコード：4947879023630

1枚ずつはがせて画期的！ニトリの人気商品よりお手頃なセリアのスポンジ

スポンジって、表面に付着した汚れが頑固だと、なかなか落とせないことがありますよね。場合によっては、まだおろしたてのスポンジでも、泣く泣く処分しなければならないことも…。

そこで今回は、セリアで見つけた『はがせる吸水スポンジ』という商品をご紹介します。ちょっと面白い構造のスポンジです。

一般的なスポンジと異なり、PVA素材とマイクロファイバー繊維で構成された、層状のクロスを積層させたスポンジです。

テレビ番組でも取り上げられた、ニトリの人気商品に似ています…！ニトリの商品は399円（税込）で販売されていますが、セリアなら110円（税込）とお手頃なのが魅力です。

PVA素材が使用されているので、吸水性にも優れています。

マイクロファイバー繊維で汚れを落とし、PVA素材がしっかり吸水してくれるという、2つの機能を兼ね備えた便利なスポンジです。

なんといっても、層を1枚ずつはがせることが最大の特徴！

さらに、1枚1枚がレインボーカラーになっています。層ごとに色が異なるので、「どこまではがすか」がひと目でわかるのが便利です。

慎重にはがしていくと、1枚をフラットにはがすことが可能。汚れた面を処分すれば、またきれいな面を使えるようになります。

見た目のスッキリさを保ったまま、最後の層を使い終えるまで使い続けられます。

『はがせる吸水スポンジ』の心地は？

下ろしたては、2〜3回水洗いをしてから使用します。

ここで、実際にどれくらいの吸水性があるのか実験してみました。テーブルに15mLの水をこぼし、その上にスポンジをポンと置いてみたところ、すぐに水をぐんぐんと吸収していきました。

最終的に、水は15mL全部吸い取ることができました！

最後に、まだ使用していない面で仕上げ拭きをしたところ、水滴はほとんど残らない状態になりました！

汚れが気にならなければ、使用後は良く洗い、水気を切って風通しの良い場所で乾かすだけで、また使用することができます。

シンクや洗面周りのお掃除だけでなく、テーブルの上に飲み物をこぼしてしまったときなどに便利です。

今回は、セリアで見つけた『はがせる吸水スポンジ』をご紹介しました。

存在が広まったら売り切れそうな大注目商品です！気になる方はぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。