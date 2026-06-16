企業努力に感謝！セレクトショップに並んでてもおかしくない！トルコ製のお洒落な100均食器

食器を選ぶとき、使いやすさはもちろん、テーブルに置いたときの雰囲気も大事ですよね。とはいえ、おしゃれなガラス食器は意外と値段が張ることも多く、気軽に買い足しにくいもの。ダイソーでは、海外製ならではの雰囲気を楽しめるガラスの器が100円で見つかります。小ぶりながら存在感のあるデザインが目を引きます。

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商品情報

商品名：円錐鉢

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：5061014510829

トルコ製ならではの特別感！100円とは思えないガラス食器！ダイソーの『円錐鉢』

ガラス食器って、おしゃれだけれど意外と値段が高いものも多いですよね。ちょっとしたデザート用の器を探していたときに、ダイソーの食器売り場で見つけたのが『円錐鉢』です。

材質はソーダガラス。全体的にぽってりと厚みがあり、小ぶりながらしっかり存在感があります。

100均の食器というと中国製や日本製を見かけることが多いですが、こちらは珍しいトルコ製。ちょっぴり特別感があるアイテムで、食卓に取り入れるとさりげなくおしゃれな雰囲気を演出してくれます。

しかも価格は110円（税込）。気軽に購入できるので、普段使いの器として取り入れやすいのも嬉しいポイントです。

ドットからダイヤ柄へ変化！表面の凹凸デザインがおしゃれ！

形は底に向かって細くなる円錐型。輪郭はシャープで洗練された印象で、厚みがあるのに重たい雰囲気にならず、すっきり見えるデザインです。

表面には細かな凹凸加工が施されていて、下の方は小さなドット柄、上に向かうにつれて細かなダイヤ柄のような模様になっています。

光の当たり方によって見え方も少し変わるので、透明なガラス食器でも単調になりません。立体感のあるデザインが加わることで表情が生まれています。

派手さはありませんが、食卓に置いたときに自然と目を引くデザインです。

ひとくちそうめんを入れてみました。1人前がしっかり入るサイズ感ではないので、少しだけ食べたいときの取り分け用などにちょうどいいと思います。

フルーツを盛ったり、ヨーグルトを入れたりと、ちょっとしたデザート用の器にもぴったり。小鉢として活躍するサイズ感です。

サイズ的には蕎麦猪口代わりに使うのも良さそうです。ただし、電子レンジ不可なので、温め用途には使えない点は注意が必要です。

今回は、ダイソーの『円錐鉢』をご紹介しました。100円とは思えないデザイン性がありながら、普段の食卓にも取り入れやすい食器です。

ガラス素材の器が好きな方や、ちょっと珍しい食器を探している方は、ぜひチェックしてみてください。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年5月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。