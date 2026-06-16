ちいかわが大阪名物“たこせん”に！　『ちいかわベーカリー』が大阪に初出店、限定品も

『ちいかわベーカリー OSAKA』が、商業施設『KITTE大阪』の3階に、2026年6月26日にオープンする。「ちいかわベーカリー OSAKA POP UP SHOP」も期間限定で展開される。

※すべて価格は税込み

初の劇場版が7月に公開！ 東海道新幹線も『ちいかわ』を盛り上げる

初の劇場版『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が2026年7月24日に公開されるとあって、ますます盛り上がりを見せる大人気コンテンツ『ちいかわ』。映画公開を記念してJR東海とのコラボキャンペーン、東海道新幹線「ツツウラウラ旅」も開催される。東海道新幹線沿線でさまざまな企画が用意されていて、『ちいかわベーカリー OSAKA』が誕生する『KITTE大阪』には、全長5メートル級の「巨大ちいかわバルーン」が2026年7月8日から10月31日まで登場する。

ファン悶絶！ キャラの顔やアイテムをモチーフにしたパンがズラリ

『ちいかわベーカリー』は、東急プラザ表参道「オモカド」に2024年10月に初オープン。ちいかわ、ハチワレ、うさぎなどの顔をかたどったパンや、作中に出てくるアイテムを再現したユニークなパンが並ぶ。

ちいかわパン

ハチワレパン

うさぎパン

作中に登場するラーメン屋「郎」で提供されるラーメンをイメージした「郎パン」や、あんバターが入った「報酬袋焼き」、討伐に使う武器を模した「さすまたスティックパイ」「討伐棒チーズパン」、ちいかわの「くまさんポシェットパン」など、ファンなら思わずニヤリとしてしまうラインナップ。

郎パン

報酬袋焼き

さすまたスティックパイ（ちいかわ）

さすまたスティックパイ（ハチワレ）

討伐棒チーズパン

くまさんポシェットパン

パンはすべて、2026年にフランス・ユーロパンで開催されたパン職人の世界大会「Coupe du Monde de la Boulangerie 2026」の飾りパン部門に日本代表選手として出場した、澤田淳一氏指導のもと、作られている。

大阪らしい限定メニューが登場！ たこせんやミックスフルーツ味

『ちいかわベーカリー OSAKA』では通常メニューに加えて、大阪初出店を記念した大阪限定の商品として、「ちいかわたこせんバーガー」や、ミックスフルーツ味の「ちいかわベーカリー ジャム」、トートバッグやTシャツなどが登場する。ちいかわが“くいだおれ太郎”を思わせるカラーリングになっていて、お土産にもぴったり。

ちいかわたこせんバーガー 670円

ちいかわたこせんバーガー 670円

ちいかわたこせんバーガー 670円

大阪限定ちいかわベーカリー ジャム（ミックスフルーツ） 950円

大阪限定ちいかわベーカリー ジャム（ミックスフルーツ） 950円

大阪限定フラットトート ナチュラル 2420円

大阪限定フラットトート ナチュラル 2420円

大阪限定Tシャツ ちいかわ ホワイト （M/L/XL） 3630円

大阪限定Tシャツ ちいかわ ホワイト （M/L/XL） 3630円

さらに、税込み2200円以上の買い物をすると「大阪限定ショッパータグ」が1枚、テイクアウトドリンクを1杯注文するごとに「大阪限定オリジナルコースター（全3種）」が1枚もらえる特典も。

大阪限定ショッパータグ

大阪限定オリジナルコースター（全3種）

また『ちいかわベーカリー OSAKA』のオープンにあわせて、同フロアに「ちいかわベーカリー OSAKA POP UP SHOP」も期間限定でオープン。『ちいかわベーカリー』の人気グッズや焼き菓子などの物販商品を購入できる。この機会をお見逃しなく！

【画像】報酬袋や、さすまた、くまさんポシェットが美味しいパンに！ 『ちいかわベーカリー』ラインナップ（16枚）