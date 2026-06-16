Uber Eats Japan（以下、Uber Eats）は、6月15日から、長野県軽井沢町と静岡県伊東市において、新たにサービスの提供を開始した。国内屈指のリゾート地として知られる両エリアへの展開によって、Uber Eatsは地域住民の人々の日常生活の利便性向上と、観光客の人々に地域の食を楽しめる新しい選択肢を提供していく。



「長野県軽井沢町」

長野県軽井沢町および静岡県伊東市は、国内有数のリゾート地として多くの観光客が訪れる一方、近年は移住先としても人気を集めている地域。住宅地や別荘地が広域に広がる地域特性や、観光シーズンの交通需要の高まり、高齢化に伴う移動手段の確保などを背景に、食事や買い物の利便性向上のニーズが高まっている。



「静岡県伊東市」

Uber Eatsは、軽井沢町では、日本有数の避暑地・別荘地として広域に点在する住宅地への利便性向上を、伊東市では高齢化が進む地域における日常生活を支えるサービスとして、それぞれの地域特性に合わせた価値を提供していく考え。

［開始日］6月15日（月）

Uber Eats Japan＝https://www.ubereats.com/jp