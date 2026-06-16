お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之（43）が、15日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）にゲスト出演。人気芸人の不満を切り捨てた。

この日は男性4人組「ふぉ〜ゆ〜」の越岡裕貴、松崎祐介もゲスト出演。2019年と2020年の「M-1グランプリ」では、メンバーの福田悠太と辰巳雄大がコンビを組んだ「つ〜ゆ〜」が、2020年には越岡と松崎が「おつゆ」を組み、それぞれ出場。2組ともに2回戦で敗退したが、2024年には4人そろっての「ふぉ〜ゆ〜」として、3回戦進出という結果を残した。

同番組では当時の裏話を回想。所属事務所の勧めで出場することになったものの、いわば“本職”の芸人と競う舞台のため「中途半端な気持ちで行くと失礼」との思いから、作家を交えてネタ作りをした上で挑んだ奮闘を振り返った。しかし井口を前にした2人は「どうなのかなと思って。どう見えてるのかな」と不安を口にした。

これを受けて「僕はホントに出てほしい」と井口。「でも“出てほしくない”っていう芸人がたまにいる」と明かし、「そいつらがクソ。結局自分に自信がないだけ。自分が面白いと思ってれば、どんな人が出ようといいのに」とバッサリ。さらに「モグライダーのともしげさんみたいなのがグチグチ言う。ああいう人が“ズルいな”とか。自分が頑張ればいいだけなのに」と語っていた。