テックウインドは、代理店として取り扱うパソコンキャリングバッグの世界トップブランドTargus（ターガス）から、通勤時の快適性と外出時の利便性や機能性の高さが魅力の「Commuter」シリーズと、仕事からプライベートまであらゆる用途で使用できる「Work＋」シリーズを6月15日から販売を開始した。

1983年の創業以来、ポータブルソリューションの世界的リーダーとして走り続けてきたTargusは、常に「消費者の快適さ」をその設計思想の核に置いてきた。長年にわたる製造技術の蓄積と、世界中のお客様から寄せられたフィードバック、転換期を迎える技術革新。それらを凝縮し、多様化する現代のライフスタイルに合わせて誕生したのが、今回発表する2つの新シリーズとなる。

今回登場するのは、快適な通勤をカバーする「Commuter」と、オンオフをシームレスに繋ぐモジュラー設計の「Work＋」とのこと。





Commuterシリーズは、快適性と機能性を両立。忙しいビジネスライフを支える高機能パック。電車、バス、自転車など、どんな交通手段を利用する場合でも、毎日の通勤には快適なバックパックが必要。Commuterシリーズは、人間工学に基づいたショルダーストラップや通気性を向上させるパッド入りのエアメッシュバックパネルや腰部パッドなど、快適な通勤のためにこのバッグを設計した。また、専用のノートパソコン収納部と拡張可能なメインコンパートメントや多数装備しているポケットなど機能性を豊富に備えている。

デバイスを内側から外側まで保護。保護コンパートメントとして、ノートパソコンとタブレット用の保護コンパートメントで衝撃からデバイスを保護する。ロック可能な専用コンパートメントとして、ノートパソコン収納部とメインコンパートメントの両方に施錠可能なジッパーを採用し、セキュリティを確保した。RFID保護ポケットでは、内部のRFID保護ポケットによって、クレジットカードやIDカードなどのRFIDチップに保存された個人情報や機密データを、電子スリによる不正なスキミングや読み取りから保護する。

快適な通勤を支える設計と収納通気性と安定性。パッド入りで蒸れにくいバックパネルと、人間工学に基づいたショルダーストラップ、そして調整可能な胸部ストラップなど、長時間の移動でも快適さを保つ。さまざまなストラップとして、調整可能なチェストストラップやキャリーケースに固定する際に便利なトロリーストラップなどさまざまな通勤スタイルに対応する。機能的なポケットとして、小さな貴重品を収納できるポケットも装備している。





Work＋ シリーズは、オンとオフをシームレスをつなぐ、3−in−1テクニカルブリーフ。Work＋ 3−in−1 テクニナルブリーフは外出先での生活を効率化する。モダンでモジュール式のこの製品は、ブリーフケースからスリーブ＋スリングへと簡単に切替可能。また、柔軟性と保護性能を追求して設計されたこのバッグは、最大14インチのノートパソコンを保護し、オフィスから空港まで、あらゆるシーンで活躍する。

自由自在な収納として、取り外し可能な「テックオーガナイザー」を付属。専用収納ユニットの搭載として、電子機器や周辺小物を整理して持ち運ぶための取り外し可能なユニット「テックオーガナイザー」を付属している。優れた互換性として、バッグからクリップを外して単独で持ち運んだり、便利な隠しバックルとマグネットを使ってスリープに取り付けてハンズフリーで使用することも可能となっている。高い汎用性として、付属のショルダーストラップを取り付ければ、スタイリッシュなスリングバッグに変身する。

セキュリティを確保したさまざまな機能性ジッパー付きウェビングとして、キーポケットには盗難防止用のジッパー付きウェビングを採用した。貴重品を守るサイドポケットは、財布やパスポートなどの貴重品を、隠しサイドポケットへ安全に収納でき、人目につかずに必要な時にすぐ取り出すことが可能となっている。

［小売価格］

EcoSmart 15.6” Commuter Backpack：1万3980円

Work＋ 14” 3−in−1 Tech Brief Black：8980円

（すべて税込）

［発売日］6月15日（月）

テックウインド＝https://www.tekwind.co.jp