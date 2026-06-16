【W杯2026】とにかく明るい安村、日本代表の初戦を見逃す 注目選手は「柱谷、澤登、木村和司！」
ダンス＆ボーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典、お笑い芸人・とにかく明るい安村が16日、都内で行われた『海外旅行2000万人に向けた共同記者会見』に参加した。
【写真】顔がきれい…さわやかにほほえむ岩田剛典
今、世界中が熱狂しているのが、カナダ、メキシコ、アメリカの3ヶ国で開催されている「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」。この話題が出ると岩田は「楽しんでいます。昨日も（日本対オランダ戦を）早朝から事務所で後輩と一緒に生観戦しました」と笑顔。一方、安村は「言うのが怖いんですけど…。僕、試合の日を忘れていて、気づかなくて。全く見ていない。どこに行ってもワールドカップの話をしていて『確かに』と合わせていたんですけど。次は必ず見たい」とぶっちゃけた。
注目選手も話題に。岩田は「心配なのは久保（建英）選手」とし、安村は「怪我をしたというウワサは耳にしています」と話題に乗っていた。そんな安村の注目選手は「柱谷（哲二）、澤登（正朗）、木村和司！」と往年の名選手を挙げて笑いを誘っていた。
日本旅行業協会（JATA）の「JATA海外旅行プロモーション もっと！海外へ」は、海外旅行需要の完全復活を目指したプロジェクト。2025年の日本人の海外渡航者数は2019年比で約74％、日本人のパスポート保有率はコロナ禍前の23〜24％から18％と訪日・国内旅行と比べても回復が道半ば。海外旅行の回復に向けた取り組みとして、さまざまなキャンペーンを行う。岩田はJATAの海外旅行アンバサダーを務めている。
【写真】顔がきれい…さわやかにほほえむ岩田剛典
今、世界中が熱狂しているのが、カナダ、メキシコ、アメリカの3ヶ国で開催されている「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」。この話題が出ると岩田は「楽しんでいます。昨日も（日本対オランダ戦を）早朝から事務所で後輩と一緒に生観戦しました」と笑顔。一方、安村は「言うのが怖いんですけど…。僕、試合の日を忘れていて、気づかなくて。全く見ていない。どこに行ってもワールドカップの話をしていて『確かに』と合わせていたんですけど。次は必ず見たい」とぶっちゃけた。
日本旅行業協会（JATA）の「JATA海外旅行プロモーション もっと！海外へ」は、海外旅行需要の完全復活を目指したプロジェクト。2025年の日本人の海外渡航者数は2019年比で約74％、日本人のパスポート保有率はコロナ禍前の23〜24％から18％と訪日・国内旅行と比べても回復が道半ば。海外旅行の回復に向けた取り組みとして、さまざまなキャンペーンを行う。岩田はJATAの海外旅行アンバサダーを務めている。