3児の母・横澤夏子、4歳次女が描いた“絶対に年齢が書いてある”自身の似顔絵公開「ママへの愛がすごい」「可愛くて頬が緩んじゃう」の声
【モデルプレス＝2026/06/16】お笑いタレントの横澤夏子が6月15日、自身のInstagramを更新。次女が保育園で描いてきた自身の似顔絵を公開し、話題となっている。
【写真】35歳3児の母芸人「宝物の1枚ですね」4歳次女作の“年齢入り”似顔絵
横澤は「次女が保育園で書いた私の似顔絵をよくくれるんだけど 絶対『35』って書いてあるのよー！年齢を書かなきゃいけない理由なんてないのに 絶対書かれちゃうのよーー！たまに『53』になってる時もあるのよー！やめてよーー！」とユーラモスにつづり、次女が描いたという自身の似顔絵を投稿。黄色い服を着てにっこり笑う横澤の右側に、ハートで囲んだ「なつこ」の文字と「35」という数字が書かれている微笑ましい1枚となっている。
この投稿には「微笑ましい」「子どもってなぜかこういうことするよね」「ママへの愛がすごい」「可愛くて頬が緩んじゃう」「絵が上手だね」「これは宝物の1枚ですね」などとコメントが寄せられている。
横澤は2017年7月に年上の一般男性と結婚。2020年2月に第1子女児、2021年10月に第2子女児、2023年6月に第3子女児を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】35歳3児の母芸人「宝物の1枚ですね」4歳次女作の“年齢入り”似顔絵
◆横澤夏子、年齢付きの似顔絵披露
横澤は「次女が保育園で書いた私の似顔絵をよくくれるんだけど 絶対『35』って書いてあるのよー！年齢を書かなきゃいけない理由なんてないのに 絶対書かれちゃうのよーー！たまに『53』になってる時もあるのよー！やめてよーー！」とユーラモスにつづり、次女が描いたという自身の似顔絵を投稿。黄色い服を着てにっこり笑う横澤の右側に、ハートで囲んだ「なつこ」の文字と「35」という数字が書かれている微笑ましい1枚となっている。
◆横澤夏子の投稿が話題
この投稿には「微笑ましい」「子どもってなぜかこういうことするよね」「ママへの愛がすごい」「可愛くて頬が緩んじゃう」「絵が上手だね」「これは宝物の1枚ですね」などとコメントが寄せられている。
横澤は2017年7月に年上の一般男性と結婚。2020年2月に第1子女児、2021年10月に第2子女児、2023年6月に第3子女児を出産している。（modelpress編集部）
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