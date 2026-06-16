1児の母・鷲見玲奈「天才的に可愛い」娘の姿＆親子ショット公開「溺愛ぶり全開でほっこり」「幸せオーラ溢れてる」の声
【モデルプレス＝2026/06/16】フリーアナウンサーの鷲見玲奈が、6月15日までに自身のInstagramストーリーズを更新。娘の姿を公開した。
【写真】1児の母・35歳美人アナ「お団子ヘアが愛おしい」2歳長女抱っこショット
鷲見は「26SSも可愛すぎました」と記し、娘とのお出かけショットを投稿。オールブラックのコーディネートで娘を片手で抱え、カメラに向かって笑顔を見せる微笑ましい姿が収められている。
また、裾がふわりと広がるワンピースに袖を通した娘の姿も披露し、「帰ってすぐ着せる。笑 天才的に可愛い」と絶賛。「ちゃっかり自分のノースリーブも」と添え、グリーンのノースリーブを着用した美しいボディラインが輝くソロショットも披露している。
この投稿に、ファンからは「笑顔が眩しすぎる」「溺愛ぶり全開でほっこり」「2人とも新しい服似合ってる」「娘さんのお団子ヘアが愛おしい」「幸せオーラ溢れてる」などの声が上がっている。
鷲見は2022年1月に一般男性と結婚し、2024年4月5日に長女を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
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【写真】1児の母・35歳美人アナ「お団子ヘアが愛おしい」2歳長女抱っこショット
◆鷲見玲奈「天才的に可愛い」娘の姿披露
鷲見は「26SSも可愛すぎました」と記し、娘とのお出かけショットを投稿。オールブラックのコーディネートで娘を片手で抱え、カメラに向かって笑顔を見せる微笑ましい姿が収められている。
◆鷲見玲奈の投稿に「溺愛ぶり全開でほっこり」の声
この投稿に、ファンからは「笑顔が眩しすぎる」「溺愛ぶり全開でほっこり」「2人とも新しい服似合ってる」「娘さんのお団子ヘアが愛おしい」「幸せオーラ溢れてる」などの声が上がっている。
鷲見は2022年1月に一般男性と結婚し、2024年4月5日に長女を出産したことを報告した。（modelpress編集部）
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