「Claude FableおよびMythosのサービス停止はサイバー攻撃者に有利に働く」としてセキュリティ専門家たちがホワイトハウスに対し停止命令の解除を要請

「Claude FableおよびMythosのサービス停止はサイバー攻撃者に有利に働く」としてセキュリティ専門家たちがホワイトハウスに対し停止命令の解除を要請