◆米大リーグ ドジャース―レイズ（１５日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）

ドジャース・大谷翔平投手（３１）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・レイズ戦に「１番・ＤＨ」で先発出場。左膝の炎症から復帰後３試合目で、１点をリードした直後の７回１死で迎えた第４打席は左腕マッツの外角シンカーに見逃し三振に倒れた。

しかし、大谷が打席に入る直前には代打・ロハスが左翼席へ２号勝ち越しソロを放ち、チームは一歩リードした。

レイズ先発は日本ハム、ソフトバンクでもプレーしていたＮ・マルティネス投手（３５）だった。大谷は昨季まで通算９打数無安打（１四球）に抑えられていた。この日も初回先頭の第１打席は右飛、３回先頭の第２打席は三ゴロ、５回１死の第３打席は空振り三振と３打席続けて封じられていた。

前日１４日（同１５日）の敵地・ホワイトソックス戦では２四球も２打数無安打２三振に終わり、出場６試合連続安打がストップ。同４戦連発もならなかった。大谷はリアル二刀流翌日、１１日（同１２日）の敵地・パイレーツ戦で左膝に違和感を覚え、１２日（同１３日）の試合を欠場。１３日（同１４日）のホワイトソックス戦から復帰したが、試合後の取材対応では「（左膝の）状態は悪くない」としながら、キャッチボールでの動作確認では「１００（％）ではなかった」とも話していた。ロバーツ監督は「盗塁はさせない」と禁止令を明言している。

それでも、打つことに関してはこれまで通り、得意の６月に入ってからの好調をキープしており、今月は試合前の時点で１１試合で打率４割１分５厘、４本塁打、１０打点となっていた。この日発表されたオールスター（７月１４日、フィラデルフィア）ファン投票の第１回中間発表では両リーグ最多の１１６万５１３３票を集めた。御礼アーチも届けたいところだ。

本拠地でのレイズ戦は２４年８月以来。その時の３連戦では初戦で９回にサヨナラ満塁本塁打を放ち、史上最速で「４０―４０」（４０本塁打、４０盗塁）を達成した劇的な試合になった。大谷はメジャーではこれまで３本のグランドスラムを放ってきたが、全てレイズ戦と不思議な“縁”もある。今回も満塁で打席が回れば、期待していいかもしれない。