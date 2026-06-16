【第84回プライズフェア】 5月20日 開催

フリューは、5月20日に開催された「第84回プライズフェア」にてアニメ作品の新作プライズフィギュアを公開した。

「第84回プライズフェア」では国内のプライズ関連メーカーが合同による業界関係者向けの展示会で、2026年10月から2026年12月に展開を予定しているプライズ景品の新作を展示。同社ブースでは『ウマ娘 プリティーダービー』や『けいおん！』などのアニメ作品のプライズフィギュアが展示された。

カップ麺の蓋をおさえたり、 机やパソコンのカドにひっかけたりいろんな使い方・飾り方ができる「ぬーどるストッパーフィギュア」シリーズや「BiCute Dark Figure」シリーズで立体化。

また、ふんわり可愛いフロッキー加工がポイントのフリュープライズ新フィギュアブランド「melffy(めるふぃ）」シリーズで「初音ミク」が立体化。コットンキャンディのようなふんわりかわいい衣装が表現され、衣装の一部はフロッキー加工によるふんわり造形となっている。

ウマ娘 プリティーダービー

【Trio-Try-iT Figureーアグネスタキオンー】【Trio-Try-iT Figureーマンハッタンカフェー】【ぬーどるストッパーフィギュアーアーモンドアイー】【ぬーどるストッパーフィギュアーラッキーライラックー】

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