文化放送は１６日、東京・浜松町の同局で定例社長会見を行い、田中博之社長がサッカー北中米Ｗ杯（ワールドカップ）について言及した。

サッカーフリークらしく日本代表のユニホーム姿で登場した田中社長は、話題がＷ杯に及ぶとＢＧＭに「ＦＩＦＡアンセム」をかけ始める徹底ぶり。日本が２―２で引き分けた初戦・オランダ戦について「狙ったところは全て達成できた。勝っていないが、個人的な感想を言うと大金星ではないか。引き分けで（新聞の）号外が出る価値があった。チームのマネジメントがうまくいっている」と語った。

試合当日は、自宅で文化放送のラジオ中継を再生しながらＮＨＫを視聴していたという。元日本代表ＭＦ本田圭佑のテレビ解説には「前回と変わらず“本田さん節”があった」としながらも、「あのかたちは（テレビの）画（え）があるからできる。ラジオでアナウンサーと解説が気をつけているのは『分かりやすさ』。ラジオの中継は引き算で、どれだけしゃべらないで的確に伝えられるのかがテクニックだと思う」と説明した。

Ｊ２・湘南ベルマーレの熱烈なサポーターとしてもコメント。クラブＯＢの主将・遠藤航が離脱したことに「遠藤さんも大変悔しい思いをされていると思うが、代わりに入った町野（修斗）さんが試合に出てきて、鈴木淳之介さんのクロスを決めてほしい」と、ゆかりある選手たちの活躍を願った。

同局は日本代表の全試合を地上波ラジオで実況中継する。ベスト８以上を期待した田中社長は、次回７月の定例会見を見据え「もし日本代表が優勝した場合、この場にシャンパンを用意することを予定している」とハイテンションだった。