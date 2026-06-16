◆米大リーグ カブス５×―４ロッキーズ（１５日、米イリノイ州シカゴ＝リグレーフィールド）

カブス・今永昇太投手（３２）が１５日（日本時間１６日）、本拠地・ロッキーズ戦に先発登板。５回３分の２で８５球を投げ、５安打１失点、３奪三振の粘投を見せ、５勝目の権利を持って降板した。１―０とリードしたままマウンドを降りるも、代わって２番手で登板したメートンが押し出し四球を与えて追いつかれたため勝利投手の権利は消滅し、７試合連続白星なしとなった。試合はカブスがサヨナラ勝ちした。

初回、前日１４日（同１５日）のアスレチックス戦で２本塁打など４安打７打点だった先頭のカストロに左前安打を許した今永。それでも後続を空振り三振、投ゴロ、三ゴロに抑えて無失点で切り抜けた。すると１回裏にはクローアームストロングが１３号先頭弾を放ってリードをもらった。

２回は２死から打ち取った当たりが高くバウンドがはねたことで内野安打になったが、続く打者の２球目を投げる前のけん制でアウト。３回も２死から安打を許したが走者を進めることはなかった。４回も１死からグッドマンに遊撃への内野安打を許したが後続をしっかりと抑えた。５回はこの試合初めて三者凡退に抑えて、前回登板から１０イニング連続無失点で勝利投手の権利をつかんだ。

１―０で迎えた６回は、先頭のカストロに四球を与え、その後２人を打ち取ったが、４番のグッドマンに左前安打を浴びて２死一、二塁となったところで降板した。すると２番手のメートンが死球で満塁にピンチを広げると、押し出し四球を与えて追いつかれ、今永の５勝目の権利も消えた。

今永は「前回の登板から、各球種をもう一度も見直して、自分のいい球を投げるためにはどうしたらいいかを考えて、今シーズンの中でもすごくいい方のボールの動きをしていたように感じます」と手応えを口にしながら、６回途中８５球で降板となったカウンセル監督の決断については「僕にとっては、監督が下す判断はいつも正解だと思っているので、そこで交代したことは正解だと思っている。自分が次やらなければいけないのは、また監督が次のイニングに自分を行かせる場面があったら、そのイニングをしっかり投げて、０に抑えてマウンドを降りることを正解にするだけだと思う」と悔しさもにじませた。

この試合ではクローアームストロングがサイクル安打を達成。同僚の偉業に今永は「彼のプレーは我々の想像を簡単に超えてくるプレーをする。例えばこのボールに追いつかないかもしれないなと思っても彼なら追いついてくれる。ここで打ってくれないかなと思ったら打ってくれる。そういうプレーヤーが自分のバックで守ってて、すごく心強いです」とたたえていた。