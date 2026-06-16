７人組ダンス＆ボーカルグループ「三代目 Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳ」の岩田剛典が１６日、都内で行われた「海外旅行２０００万人に向けた共同記者会見」に参加した。

ＪＡＴＡ海外旅行アンバサダーを務める岩田は、トークショーで海外旅行の経験などを回顧。昨年から今年にかけ、ソロでアジアツアーを行うなど、海外に渡航する回数が多かったと振り返り「台北、韓国、タイ、アメリカ、ニュージーランドなど飛行機に乗る機会が増えている」。プライベートで海外に行く予定はないと明かすも「２、３日休みがあれば韓国に行きたいです」と今後の展望を語った。

７月からパスポートの手数料が７０００円安くなることについて感想を求められると、「すごく便利な世の中になった。７０００円安くなれば食費など旅のいろんなところに回せますから」と歓迎していた。

前日はサッカーＷ杯・日本―オランダ戦が行われたばかり。熱戦は事務所で観戦したと振り返り、「早朝から後輩と生観戦しました」と笑みを浮かべた。次戦の注目選手を問われると、負傷交代した久保建英をいたわりつつ「（いい選手が多くなっているので）選べなくなってきている」と今の日本代表の層の厚さに頭を悩ませた。それでも活躍を期待し「とにかく勝っていただきたい」とエールを送った。

自身としては２１日、パブリックビューイングの仕事があると明かし、「遠藤（保仁）選手と一緒にパブリックビューイングさせていただく。仕事冥利（みょうり）に尽きるという感じで楽しみです」と待ちきれない様子だった。