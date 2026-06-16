◆米大リーグ ダイヤモンドバックス４―３エンゼルス（１５日、米アリゾナ州フェニックス＝チェイスフィールド）

エンゼルスのＭ・トラウト外野手（３４）が、敵地のダイヤモンドバックス戦に「２番・中堅」で先発出場し、５回に４試合ぶりの１６号アーチを放った。現役ではＧ・スタントン（ヤンキース）の４５６本に次ぐ４２０本で歴代５５位だ。

５回２死無走者で右腕ネルソンの低めの９７・９マイル（約１５７・５キロ）の直球をはじき返すと、打球は右翼スタンドに吸い込まれた。ダイヤモンドバックスの本拠でプレーする機会は意外なほどに少なく、２０１５年に次いで２度目（３試合目）で、ホームランは初めてだ。これで２９球場目の制覇となった。

交流戦が始まっても本塁打を打っていないナ・リーグ各球団のフランチャイズ球場は少なくなく、フィラデルフィアのシチズンズバンクパーク（過去に８試合）、ワシントンのナショナルズパーク（５試合）、ピッツバーグのＰＮＣパーク（３試合）、アトランタのトゥルーイストパーク（３試合）、シカゴのリグレーフィールド（８試合）などがある。