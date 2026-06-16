PERFECT DIARYの新作UVが登場！透明感とうるおいを叶える注目ベースメイク

紫外線対策と美しいベースメイクを同時に叶えたい方に朗報です。PERFECT DIARYから、スキンケア発想を取り入れた新作UVベースメイクアイテムが登場しました。パウダー、クッションファンデーション、UVクリームの3アイテムは、それぞれ高いUVカット効果とうるおいケアを両立。毎日のメイク時間をもっと快適に、美しくアップデートしてくれる注目の新製品をご紹介します♡

UVケアを進化させる新作パウダー＆UVクリーム

まず注目したいのが「トランスルーシェント ブルーリング サンスクリーンパウダー」です。カラーはブルーとピンクの2色展開。

SPF50+・PA++++の高い紫外線対策を叶えながら、透明感のある美しい肌印象へ導いてくれます。

10gは4,950円、持ち運びに便利な3gは2,090円（税込）。美容液成分を62％配合し、しっとりとした使い心地を実現しています。

メイク直しやUV対策をこれひとつでこなせるため、夏のポーチに入れておきたいアイテムです。

さらに「エッセンス カラーコレクション トーンアップ UVクリーム」も登場。30ml入りで2,970円（税込）、カラーはソフトイエロー、アイスブルー、サクラピンクの3色です。

ソフトイエローは赤みや色ムラをカバー、アイスブルーは透明感を演出、サクラピンクは自然な血色感をプラス。それぞれ異なる肌悩みに寄り添いながら、SPF30・PA+++で紫外線から肌を守ります。

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ツヤ肌を叶えるUVバームクッション

ベースメイクの主役として登場するのが「ロングラスティング UVバームクッション ファンデーション」です。

カラーはB01、B02、B03、P02の全4色。内容量13g、価格は3,960円（税込）です。SPF50+・PA+++を備え、高カバーとUV対策を同時に叶えます。

特徴は、クリーミーなバームが肌に触れた瞬間になめらかなリキッド状へ変化する独自処方。薄づきなのに気になる毛穴や色ムラを自然にカバーし、上質なサテン肌を演出します。

また、72時間※5のメイクキープ試験データを取得。さらに美容液成分を76％配合しており、乾燥が気になる季節でもうるおい感のある仕上がりを楽しめます。

パッケージには専用ブラックパフ付きのブラック・サテン・コンパクトを採用。高級感のあるデザインも魅力です。

※5：当社調べ。効果には個人差があります。

メイクとスキンケアを両立する新提案

PERFECT DIARYの新作UVベースメイクシリーズは、紫外線対策だけでなく、うるおいケアや肌補整まで叶える多機能なラインアップが魅力です。

トーンアップUVクリームで肌を整え、クッションファンデーションでツヤ肌を演出し、サンスクリーンパウダーで仕上げれば、夏にうれしい透明感あふれるベースメイクが完成します♪

毎日のUVケアをもっと快適に、美しく楽しみたい方はぜひチェックしてみてください。自分の肌悩みやなりたい印象に合わせて選べるカラー展開も魅力。

夏のメイク時間をワンランクアップさせる注目アイテムになりそうです。