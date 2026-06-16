カフェ・ベローチェ「黒ねこサマーバッグ」発売へ！ レトロかわいい40周年記念デザイン
「カフェ・ベローチェ」は、7月2日（木）から、「40周年記念 黒ねこサマーバッグ 2026」を全国の店舗およびオンラインストアで発売する。
【写真】黒ねこファン必見！ サマーバッグの中身
■40年の歴史をたどる
今回登場する「40周年記念 黒ねこサマーバッグ 2026」は、“40年の歴史をめぐる旅をする黒ねこ”をコンセプトに、創業当時の1980年代を想起させるレトロポップ調のグッズ3点と最大1660円相当のフードと交換できる「フードメニュー引換券」を詰め合わせた税込4980円のセット。
自然素材の工芸紙を使用した、軽やかさとナチュラルな風合いが魅力の「黒ねこ ペーパー編みバッグ」は、マリンブルー、サンドベージュ、オンラインストア限定のミッドナイトブラックの3色を用意。A4サイズがすっきり収まる、かわいさと実用性を兼ね備えたトートバッグだ。
また、ブランドの歴史を彩るモチーフを散りばめたタンブラーは、紅茶やコーヒーなど入れるドリンクの色で景色が変わる特別感あふれる仕様が魅力。結露がつきにくく氷も溶けにくい2層構造を採用したアイテムで、アイスコーヒーになりきった黒ねこのストローマーカーが付いてくる。
さらに、1986年に開店した、初のセルフサービス型店舗「コーヒーショップ シャノアール」と、現代的な内装が特徴の「カフェ・ベローチェ」銀座みゆき通り店をモチーフにした「黒ねこ フェイスタオル」は、当時を知るファンにとってはたまらないアイテムだろう。
それから、「焼きたてドッグ・サンド」「サンドイッチ」「パスタ」の中から好きな1品を選べる「フードメニュー引換券（3枚）」も用意。なお、オンラインストア販売分は、「フードメニュー引換券」が「ドリップバッグ」1箱に変更される。
【写真】黒ねこファン必見！ サマーバッグの中身
■40年の歴史をたどる
今回登場する「40周年記念 黒ねこサマーバッグ 2026」は、“40年の歴史をめぐる旅をする黒ねこ”をコンセプトに、創業当時の1980年代を想起させるレトロポップ調のグッズ3点と最大1660円相当のフードと交換できる「フードメニュー引換券」を詰め合わせた税込4980円のセット。
また、ブランドの歴史を彩るモチーフを散りばめたタンブラーは、紅茶やコーヒーなど入れるドリンクの色で景色が変わる特別感あふれる仕様が魅力。結露がつきにくく氷も溶けにくい2層構造を採用したアイテムで、アイスコーヒーになりきった黒ねこのストローマーカーが付いてくる。
さらに、1986年に開店した、初のセルフサービス型店舗「コーヒーショップ シャノアール」と、現代的な内装が特徴の「カフェ・ベローチェ」銀座みゆき通り店をモチーフにした「黒ねこ フェイスタオル」は、当時を知るファンにとってはたまらないアイテムだろう。
それから、「焼きたてドッグ・サンド」「サンドイッチ」「パスタ」の中から好きな1品を選べる「フードメニュー引換券（3枚）」も用意。なお、オンラインストア販売分は、「フードメニュー引換券」が「ドリップバッグ」1箱に変更される。