とにかく明るい安村、海外旅行先で確認するのは裸芸がOKか 海パン姿に外国人が爆笑「ジャパニーズカルチャーです！」
ダンス＆ボーカルグループ・三代目 J SOUL BROTHERSの岩田剛典、お笑い芸人・とにかく明るい安村が16日、都内で行われた『海外旅行2000万人に向けた共同記者会見』に参加した。
【全身ショット】“はいてますよ”ポーズを笑顔で披露したとにかく明るい安村
パスポート取得の手数料が今年の7月から7000円減額される。この日、安村は“とにかく安いパスポート”として登場。海外旅行の関係者である外国人も多数集まっていたが、安村の裸芸に爆笑。岩田は「外国人の皆さんに、めっちゃウケてますよ」と笑い、安村は「どんな国なんだ、と思われそう」と苦笑い。
それでも、イギリスやオーストリア、メキシコの人たちから手を振られると、安村は「これがジャパニーズカルチャーです」と高らかに宣言。危うい認識を世界に広めていた。また、安村は海外に行く際に確認することを問われると「やっぱり、その国で裸がいけるかどうか。それが僕にとって1番大事。仕事にならないので。文化が違うので裸になれない国もある。日本が1番寛容。こんなにかたい会なのに大丈夫なので」と明かして笑わせていた。
日本旅行業協会（JATA）の「JATA海外旅行プロモーション もっと！海外へ」は、海外旅行需要の完全復活を目指したプロジェクト。2025年の日本人の海外渡航者数は2019年比で約74％、日本人のパスポート保有率はコロナ禍前の23〜24％から18％と訪日・国内旅行と比べても回復が道半ば。海外旅行の回復に向けた取り組みとして、さまざまなキャンペーンを行う。岩田はJATAの海外旅行アンバサダーを務めている。
【全身ショット】“はいてますよ”ポーズを笑顔で披露したとにかく明るい安村
パスポート取得の手数料が今年の7月から7000円減額される。この日、安村は“とにかく安いパスポート”として登場。海外旅行の関係者である外国人も多数集まっていたが、安村の裸芸に爆笑。岩田は「外国人の皆さんに、めっちゃウケてますよ」と笑い、安村は「どんな国なんだ、と思われそう」と苦笑い。
日本旅行業協会（JATA）の「JATA海外旅行プロモーション もっと！海外へ」は、海外旅行需要の完全復活を目指したプロジェクト。2025年の日本人の海外渡航者数は2019年比で約74％、日本人のパスポート保有率はコロナ禍前の23〜24％から18％と訪日・国内旅行と比べても回復が道半ば。海外旅行の回復に向けた取り組みとして、さまざまなキャンペーンを行う。岩田はJATAの海外旅行アンバサダーを務めている。