元TBSアナウンサーで女優の田中みな実（39）が13日放送のTBSラジオ「ガスワンプレゼンツ 田中みな実あったかタイム」（土曜午後6時30分）に出演。東大卒の姉、田中はる奈さんについて言及する一幕があった。

今週のゲストとして登場した元TBSのフリーアナ堀井美香から「小さい頃からクラシックをたしなまれて」と言われ、田中は「イギリスに住んでた頃に、小学生だったんですけど。みんな必ず楽器をやるっていうのがマストだったんですよ。その時はクラリネットとバイオリンを無理やりやらせれていました」と告白。「姉はバイオリンとフルート、ピアノもできました」と明かした。

堀井から「バイオリンは何か1曲弾いてください、みたいな」と聞かれ、田中は「私？ 今は無理。絶対無理」と返答した。

さらに「もったいなんです。だけど、お芝居のお仕事を始めて。『ラジエーションハウス』（〜放射線科の診断レポート〜）っていう作品のゲスト出演で。天才ヴァイオリニストの役をやらせてもらったんです。天才ヴァイオリニストだから、ちょっと出来るじゃダメなんですよ」と語り、手の部分はプロのヴァイオリニストに演じてもらったという。

はる奈さんは株式会社CORE（本社東京都港区）が選出した、複数の領域で活躍し次の時代を形づくる女性リーダー100名を選出する企画「Dear Woman.」のメンバーに選出。「五常・アンド・カンパニー株式会社 Head of Corporate Planning＆PMI」の肩書で、「ボードリーダー」部門で選ばれた。

妹の田中みな実は過去の出演番組で、はる奈さんが東大を卒業していることを明かしている。はる奈さんのXのプロフィルには「働くママ、娘10歳と息子5歳。金融包摂を推進する五常アンドカンパニー経営企画部長」とある。