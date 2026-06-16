3人組ロックバンド「Mrs. GREEN APPLE」の大森元貴（29）が、衝撃的な姿とともに喜びの報告を投稿し、驚きの声が寄せられている。

【映像】大森元貴の衝撃的な姿

これまでSNSでは、幼少期の顔がプリントされたバースデーケーキの写真や、バンドのデビュー10周年を迎えた際の記念ショットなどとともに、人生の節目について報告してきた大森。

衝撃的な姿に「どした？」「すごい顔してる」など驚きの声

2026年6月13日にはXを更新し、この日行われた日本発の国際音楽賞「MUSIC AWARD JAPAN」で最優秀アーティスト賞に輝いたことを動画で報告。「ありがとうございます！MAJ 2年連続 最優秀アーティスト賞いただきましたありがとうございます！みなさんのおかげです」と喜びを伝えた。

ファンからは「テレビの前で号泣しました。震える。素晴らしい快挙です」「本当におめでとうございます。名前が呼ばれた瞬間 叫びました」などのお祝いコメントのほか、「おーい どした？」「最後 すごい顔してる」と、動画でおどける大森の姿に驚きの声も寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）