三代目 Ｊ ＳＯＵＬ ＢＲＯＴＨＥＲＳ・岩田剛典（３７）が１６日、都内で行われた「海外旅行２０００万人に向けた共同記者会見 ＪＡＴＡ『海外旅行応援』トークショー」に出席した。７月からパスポートの発行手数料が大幅に引き下げられることが告知された。

昨年から今年だけで台北、韓国、タイ、米国、ニュージーランドを訪問するなど、海外渡航の機会が多い岩田は「（パスポート発行手数料の引き下げで）多くの方が海外に行くきっかけになったら。７０００円も安くなったら、節約できる。旅先での二食分はいけますね！」と笑顔を見せた。

１５日の朝から事務所に集合し、後輩たちとＦＩＦＡワールドカップの日本代表の初戦を観戦した岩田は「（Ｗ杯を）楽しんでいますよ」と笑顔。オランダ戦で左膝付近を負傷したＭＦ久保建英選手について「心配」と語りながら、日本代表に「勝っていただきたい。この間も勝ち点はとれたので」とエールを送った。

岩田はＷ杯のタイアップの仕事で、次回のチュニジア戦について「（元サッカー日本代表の）遠藤（保仁）選手と一緒にパブリックビューイングを見させていただける」と心を躍らせた。イベントに同席したお笑いタレント・とにかく明るい安村（４４）は「言うのが怖いんですけど、（初戦を）忘れていて気がつかなくて。次は見たいです」と語っていた。